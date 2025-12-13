Чехия поставила на Украину 1,8 миллиона снарядов в 2025 году

ПРАГА, 13 дек - РИА Новости. Чехия в 2025 году поставила на Украину 1,8 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках инициативы по боеприпасам из третьих стран для ВСУ, сообщил глава уходящего чешского правительства Петр Фиала.
"Я обещал, что мы поставим в этом году украинским защитникам 1,8 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили это обещание", - написал Фиала в соцсети Х.
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом участии ряда западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году – на 300 тысяч снарядов больше.
В свою очередь, лидер выигравшего в октябре парламентские выборы в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш, которого президент республики Петр Павел назначил 9 декабря новым премьером, заявил после выборов о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости ее пересмотреть.