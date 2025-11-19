В Чехии пройдет заседание парламента по конфликту интересов у Бабиша

ПРАГА, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты от пяти партий и движений в Чехии, перешедших после проигранных ими в октябре парламентских выборов в оппозицию, инициировали проведение 27 ноября специального заседания палаты депутатов о конфликте интересов у лидера выигравшего выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша, сообщило во вторник агентство ЧТК.

Президент Чехии Петр Павел поручил 27 октября Бабишу формирование нового правительства республики с условием, что еще до утверждения его на посту премьера Бабиш сообщит главе государства свой вариант решения конфликта интересов. Долларовый миллиардер Бабиш владеет крупнейшим в Восточной Европе агрохолдингом Agrofert. Согласно законодательству Чехии, политик не может быть одновременно членом правительства и предпринимателем.

"Как сообщил журналистам во вторник спикер палаты депутатов парламента Томио Окамура , по предложению депутатов от Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, а также движений ТОР 09, STAN ("Старосты и независимые") и Христианско-демократического движения состоится внеочередное заседание палаты для обсуждения конфликта интересов у лидера движения ANO и кандидата в премьеры Андрея Бабиша. За созыв данного заседания проголосовали 90 депутатов из 200, для созыва необходимы голоса 40 депутатов. Заседание состоится вечером 27 ноября", - сказал Окамура.

Как сообщает ЧТК, оппозиционные депутаты намерены потребовать от Бабиша, чтобы он публично обнародовал способ разрешения своего конфликта интересов. В субботу Бабиш заявил, что готов будет сообщить об этом непосредственно перед утверждением на посту премьера и при гарантии своего утверждения во главе кабмина.

В свою очередь, президент Павел заявил в понедельник, что готов назначить премьером другого представителя движения ANO в случае, если Бабиш не сумеет удовлетворительно разрешить свой конфликт интересов.