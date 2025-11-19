В Чехии пройдет заседание парламента по конфликту интересов у Бабиша

ПРАГА, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты от пяти партий и движений в Чехии, перешедших после проигранных ими в октябре парламентских выборов в оппозицию, инициировали проведение 27 ноября специального заседания палаты депутатов о конфликте интересов у лидера выигравшего выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша, сообщило во вторник агентство ЧТК.
Президент Чехии Петр Павел поручил 27 октября Бабишу формирование нового правительства республики с условием, что еще до утверждения его на посту премьера Бабиш сообщит главе государства свой вариант решения конфликта интересов. Долларовый миллиардер Бабиш владеет крупнейшим в Восточной Европе агрохолдингом Agrofert. Согласно законодательству Чехии, политик не может быть одновременно членом правительства и предпринимателем.
Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО
31 октября, 22:35
"Как сообщил журналистам во вторник спикер палаты депутатов парламента Томио Окамура, по предложению депутатов от Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, а также движений ТОР 09, STAN ("Старосты и независимые") и Христианско-демократического движения состоится внеочередное заседание палаты для обсуждения конфликта интересов у лидера движения ANO и кандидата в премьеры Андрея Бабиша. За созыв данного заседания проголосовали 90 депутатов из 200, для созыва необходимы голоса 40 депутатов. Заседание состоится вечером 27 ноября", - сказал Окамура.
Как сообщает ЧТК, оппозиционные депутаты намерены потребовать от Бабиша, чтобы он публично обнародовал способ разрешения своего конфликта интересов. В субботу Бабиш заявил, что готов будет сообщить об этом непосредственно перед утверждением на посту премьера и при гарантии своего утверждения во главе кабмина.
В свою очередь, президент Павел заявил в понедельник, что готов назначить премьером другого представителя движения ANO в случае, если Бабиш не сумеет удовлетворительно разрешить свой конфликт интересов.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло центристское ANO, возглавляемое долларовым миллиардером и экс-премьером Андреем Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные голоса принесли ANO 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании коалиционного правительства с двумя другими движениями: SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", получившем на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая правящая коалиция располагает в новом составе парламента большинством в 108 мандатов из 200. Президент республики Петр Павел 27 октября поручил Бабишу формирование нового правительства страны, а 6 ноября принял отставку правительства премьера Петра Фиалы, поручив ему выполнять свои обязанности до назначения нового кабмина.
Тысячи человек протестуют в Праге против назначения Бабиша
17 ноября, 19:59