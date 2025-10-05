Рейтинг@Mail.ru
Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии - РИА Новости, 05.10.2025
15:23 05.10.2025 (обновлено: 16:30 05.10.2025)
Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии
Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии - РИА Новости, 05.10.2025
Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии
Движение ANO, возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии, сообщило статистическое управление. РИА Новости, 05.10.2025
в мире
чехия
андрей бабиш
петр фиала
чехия
в мире, чехия, андрей бабиш, петр фиала
В мире, Чехия, Андрей Бабиш, Петр Фиала
Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии

Движение ANO победило на выборах в парламент Чехии и набрало 34,51% голосов

© Getty Images / Anadolu / Lukas KabonЛидер ANO Андрей Бабиш возле штаб-квартиры движения в Праге, Чехия
Лидер ANO Андрей Бабиш возле штаб-квартиры движения в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Getty Images / Anadolu / Lukas Kabon
Лидер ANO Андрей Бабиш возле штаб-квартиры движения в Праге, Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 5 окт — РИА Новости. Движение ANO, возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии, сообщило статистическое управление.

Двухдневное голосование завершилось в субботу, явка составила 68,95%.

"Движение ANO получило 34,51% голосов, за него проголосовали 1 940 507 избирателей", — говорится в заявлении.
Другие результаты:
  • коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с действующим премьером Петром Фиалой получила 23,36% голосов;
  • движение STAN ("Старосты и независимые") — 11,23%;
  • Чешская пиратская партия — 8,97%;
  • движение SPD ("Свобода и прямая демократия") — 7,78%;
  • движение "Автомобилисты" — 6,77%.
Остальные 20 политических сил не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Как отмечал Фиала, выборы определят, пойдет ли Чехия далее на Запад или повернет на Восток.
У Зеленского большое горе: чехи продали козла
09:01

Отношение Бабиша к России и Украине

Несмотря на то что противники обвиняли политика в пророссийской позиции из-за отношения к военной помощи Украине, сам он это отвергал. На недавнем предвыборном митинге он заявил, что ANO не развернет Чехию на Восток. Он напомнил, что именно при его правительстве страна стала "вторым по значимости после США врагом России".
Кроме того, по информации СМИ, Бабиш выступал против сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ.

Чехия в 2024-м выдвинула эту инициативу при финансовом участии западных стран. За тот год Украине передали более полутора миллионов боеприпасов. В начале мая президент Петр Павел сообщил, что в 2025-м предполагается поставить Киеву около 1,8 миллиона снарядов. По данным The New York Times, это важнейший канал снабжения ВСУ.

Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" критикует эту программу за дороговизну, а также непрозрачность из-за упора на теневые сделки. Бабиш подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой.
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии
3 октября, 10:49
 
В миреЧехияАндрей БабишПетр Фиала
 
 
