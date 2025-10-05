Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии

Чехия в 2024-м выдвинула эту инициативу при финансовом участии западных стран. За тот год Украине передали более полутора миллионов боеприпасов. В начале мая президент Петр Павел сообщил, что в 2025-м предполагается поставить Киеву около 1,8 миллиона снарядов. По данным The New York Times, это важнейший канал снабжения ВСУ.