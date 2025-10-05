Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии

ПРАГА, 5 окт — РИА Новости. Движение ANO, возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии, сообщило статистическое управление.
Двухдневное голосование завершилось в субботу, явка составила 68,95%.
"Движение ANO получило 34,51% голосов, за него проголосовали 1 940 507 избирателей", — говорится в заявлении.
Другие результаты:
- коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с действующим премьером Петром Фиалой получила 23,36% голосов;
- движение STAN ("Старосты и независимые") — 11,23%;
- Чешская пиратская партия — 8,97%;
- движение SPD ("Свобода и прямая демократия") — 7,78%;
- движение "Автомобилисты" — 6,77%.
Отношение Бабиша к России и Украине
Несмотря на то что противники обвиняли политика в пророссийской позиции из-за отношения к военной помощи Украине, сам он это отвергал. На недавнем предвыборном митинге он заявил, что ANO не развернет Чехию на Восток. Он напомнил, что именно при его правительстве страна стала "вторым по значимости после США врагом России".
Кроме того, по информации СМИ, Бабиш выступал против сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ.
Чехия в 2024-м выдвинула эту инициативу при финансовом участии западных стран. За тот год Украине передали более полутора миллионов боеприпасов. В начале мая президент Петр Павел сообщил, что в 2025-м предполагается поставить Киеву около 1,8 миллиона снарядов. По данным The New York Times, это важнейший канал снабжения ВСУ.
Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" критикует эту программу за дороговизну, а также непрозрачность из-за упора на теневые сделки. Бабиш подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой.
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии
3 октября, 10:49