Суд в Чехии отклонил иск "Госзагрансобственности" по недвижимости - РИА Новости, 20.01.2026
00:32 20.01.2026
Суд в Чехии отклонил иск "Госзагрансобственности" по недвижимости
Суд в Чехии отклонил иск "Госзагрансобственности" по недвижимости
Горсуд Праги отклонил в понедельник иск российского ФГУП "Госзагрансобственность", оспаривавшего замораживание конкретных объектов недвижимости после включения... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
чехия
россия
петр фиала
прага
чехия
россия
прага
в мире, чехия, россия, петр фиала, прага
В мире, Чехия, Россия, Петр Фиала, Прага
Суд в Чехии отклонил иск "Госзагрансобственности" по недвижимости

Горсуд Праги отклонил иск "Госзагрансобственности" по недвижимости в Чехии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаги Чешской Республики и Евросоюза . Архивное фото
ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Горсуд Праги отклонил в понедельник иск российского ФГУП "Госзагрансобственность", оспаривавшего замораживание конкретных объектов недвижимости после включения предприятия в чешский санкционный список, данное решение можно обжаловать в высшем административном суде, сообщило агентство ЧТК.
"ФГУП "Госзагрансобственность" управляет в Чехии многими объектами недвижимости, принадлежащими России. Правительство тогдашнего премьера Петра Фиалы включило в 2023 году предприятие в санкционный список на основании предложения МИД республики. Причиной стало подозрение, что компания оказывает материальную и финансовую поддержку российскому правительству и работает в секторах, приносящих ей значительный доход. Решение чешского правительства фактически заблокировало банковские счета ФГУП, а также имущество, находящееся в управлении компании в кадастре недвижимости, так что его продажа стала невозможной", - отмечает ЧТК.
Управление финансового анализа (УФА) первоначально приняло решение о замораживании конкретного имущества, а жалобы компании впоследствии были отклонены минфином. Иск был направлен против данного министерства.
Адвокат ФГУП Михал Пацовский утверждал, что арест не соответствует правовым нормам, особенно обязанностям административного органа. По его словам, цель судебных исков не состоит в изменении политической позиции Чехии. По словам адвоката, ведомство конфисковало все объекты недвижимости, указанные в правоустанавливающих документах РФ, не проверив, находятся ли все эти объекты в управлении компании. По словам Пацовского, некоторые здания находятся в ведении других российских органов власти, например, министерств.
Однако, по мнению суда, УФА могло действовать в целом. Согласно решению, компания не обязана владеть этими объектами, достаточно того, что она может ими распоряжаться.
Замораживание затрагивает около 70 объектов недвижимости в Чехии, в основном в Праге и Центрально-Чешском крае, а также в Карловых Варах. Эта мера не распространяется на четыре здания дипломатических представительств, включая посольство РФ и резиденцию посла.
В настоящее время горсуд Праги рассматривает еще один аналогичный иск. ФГУП ожидало решения конституционного суда, на рассмотрение которого подало жалобу по поводу включения в чешский национальный санкционный список, однако КС отклонил жалобу 9 декабря 2025 года.
В миреЧехияРоссияПетр ФиалаПрага
 
 
