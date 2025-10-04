Рейтинг@Mail.ru
Действующий премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах - РИА Новости, 04.10.2025
19:50 04.10.2025 (обновлено: 20:10 04.10.2025)
Действующий премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах
Действующий премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах
в мире, чехия, андрей бабиш, петр фиала
В мире, Чехия, Андрей Бабиш, Петр Фиала
Действующий премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах

Действующий премьер Чехии Фиала поздравил ANO и Бабиша с победой на выборах

ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Действующий премьер Чехии Петр Фиала поздравил лидера оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент, состоявшихся в пятницу и субботу в республике, выступление Фиалы транслировало Чешское ТВ.
"Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента", - сказал Фиала.
Движение ANO выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии, после подсчета данных на 99,48% участков оно набрало 34,71% голосов избирателей. Занявшая второе место правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Фиалой, набрала 23,24% голосов избирателей.
Президент Словакии поздравил ANO с победой на выборах в Чехии
В миреЧехияАндрей БабишПетр Фиала
 
 
