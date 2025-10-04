Действующий премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах

ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Действующий премьер Чехии Петр Фиала поздравил лидера оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент, состоявшихся в пятницу и субботу в республике, выступление Фиалы транслировало Чешское ТВ.