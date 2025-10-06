Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали решающий фактор в отказе европейской страны от поддержки Киева - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 06.10.2025 (обновлено: 09:34 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/finlyandiya-2046559873.html
СМИ назвали решающий фактор в отказе европейской страны от поддержки Киева
СМИ назвали решающий фактор в отказе европейской страны от поддержки Киева - РИА Новости, 06.10.2025
СМИ назвали решающий фактор в отказе европейской страны от поддержки Киева
Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии может стать решающим фактором в отказе Праги от поддержки... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T04:47:00+03:00
2025-10-06T09:34:00+03:00
в мире
украина
чехия
киев
андрей бабиш
петр фиала
петр павел
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046576491_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_516c75162158bf5b41fbce57a743c7ac.jpg
https://ria.ru/20251005/es-2046501238.html
https://ria.ru/20251005/es-2046497889.html
https://ria.ru/20251005/chehija-2046434090.html
https://ria.ru/20251005/zelenskiy-2046459771.html
украина
чехия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046576491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f62687955757429fad61e95795cd72da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, киев, андрей бабиш, петр фиала, петр павел, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Чехия, Киев, Андрей Бабиш, Петр Фиала, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ назвали решающий фактор в отказе европейской страны от поддержки Киева

Iltalehti: победа ANO на выборах в Чехии может стать фатальной для Киева

© AP Photo / Petr David JosekПобеда оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии может стать решающим фактором в отказе Праги от поддержки Киева, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на экспертов.
По словам доцента политологии Университета Турку Хейно Нюиссонена, усталость чешских избирателей от поддержки, оказываемой Украине, реальна и может отразиться на предстоящей правительственной программе.
Лидер ANO Андрей Бабиш проводит пресс-конференцию в штаб-квартире движения в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Движение ANO в Чехии станет поддержкой для Орбана, считает эксперт
Вчера, 15:52
"Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег", — отметил эксперт.
По его мнению, нынешний премьер-министр Чехии Петр Фиала пытался провести голосование, ориентируясь на недавние парламентские выборы в Молдавии, однако избиратели не оценили попытку сыграть на антироссийской истерии.
На парламентских выборах Чехии, прошедших 3-4 октября, движение ANO добилось значительной поддержки, получив 34,21% голосов. Возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой коалиция SPOLU ("Вместе") заняла вторую позицию с 23,36% голосов.
В рамках предвыборной кампании ANO акцентировала внимание на увеличении трат на социальные нужды, сокращении международной помощи, включая ту, что предоставляется Украине, повышении заработных плат и пенсий, а также снижении налогов и введении послаблений для студентов и молодых семей.
Лидер ANO Андрей Бабиш возле штаб-квартиры движения в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Движение ANO выиграло выборы в парламент Чехии
Вчера, 15:23
Позиция Бабиша по Украине
По данным СМИ, Бабиш выражал несогласие с поставками крупнокалиберных снарядов для ВСУ.
В 2024 году Чехия инициировала программу с международной финансовой поддержкой, в рамках которой Украине было отправлено свыше полутора миллионов снарядов. Президент Петр Павел заявил о планах на 2025 год передать Киеву еще около 1,8 миллиона боеприпасов. Эта программа, как сообщает New York Times, играет ключевую роль в военном снабжении Украины.
Движение ANO критически оценивает эту инициативу, указывая на ее высокую стоимость и недостаточную прозрачность. Бабиш отмечал, что Чехия должна уделять больше внимания внутренним проблемам. Он критиковал выдвинутые министром обороны Яной Черноховой предложения создать на территории страны американскую военную базу.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Чехии призвали сделать инициативу по боеприпасам для Украины прозрачной
Вчера, 00:58
Кроме того, политик выступает против увеличения военных расходов НАТО и подвергает сомнению обязательства альянса по взаимопомощи.
На первой пресс-конференции после победы на парламентских выборах Бабиш заявил, что инициативу по боеприпасам для Украины необходимо сделать прозрачной. По словам политика, он надеется, что президент США Дональд Трамп поможет завершению конфликта на Украине, в том числе с участием европейских лидеров.
Вместе с тем, Бабиш не собирается препятствовать чешским компаниям в поставках вооружений Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
У Зеленского большое горе: чехи продали козла
Вчера, 09:01
 
В миреУкраинаЧехияКиевАндрей БабишПетр ФиалаПетр ПавелВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала