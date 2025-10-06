Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии

© AP Photo / Petr David Josek Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии может стать решающим фактором в отказе Праги от поддержки Киева, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на экспертов.

По словам доцента политологии Университета Турку Хейно Нюиссонена, усталость чешских избирателей от поддержки, оказываемой Украине , реальна и может отразиться на предстоящей правительственной программе.

"Многие в Чехии считают, что на Украину тратится слишком много денег", — отметил эксперт.

По его мнению, нынешний премьер-министр Чехии Петр Фиала пытался провести голосование, ориентируясь на недавние парламентские выборы в Молдавии , однако избиратели не оценили попытку сыграть на антироссийской истерии.

На парламентских выборах Чехии, прошедших 3-4 октября, движение ANO добилось значительной поддержки, получив 34,21% голосов. Возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой коалиция SPOLU ("Вместе") заняла вторую позицию с 23,36% голосов.

В рамках предвыборной кампании ANO акцентировала внимание на увеличении трат на социальные нужды, сокращении международной помощи, включая ту, что предоставляется Украине, повышении заработных плат и пенсий, а также снижении налогов и введении послаблений для студентов и молодых семей.

Позиция Бабиша по Украине

По данным СМИ, Бабиш выражал несогласие с поставками крупнокалиберных снарядов для ВСУ

В 2024 году Чехия инициировала программу с международной финансовой поддержкой, в рамках которой Украине было отправлено свыше полутора миллионов снарядов. Президент Петр Павел заявил о планах на 2025 год передать Киеву еще около 1,8 миллиона боеприпасов. Эта программа, как сообщает New York Times, играет ключевую роль в военном снабжении Украины.

Движение ANO критически оценивает эту инициативу, указывая на ее высокую стоимость и недостаточную прозрачность. Бабиш отмечал, что Чехия должна уделять больше внимания внутренним проблемам. Он критиковал выдвинутые министром обороны Яной Черноховой предложения создать на территории страны американскую военную базу.

Кроме того, политик выступает против увеличения военных расходов НАТО и подвергает сомнению обязательства альянса по взаимопомощи.

На первой пресс-конференции после победы на парламентских выборах Бабиш заявил, что инициативу по боеприпасам для Украины необходимо сделать прозрачной. По словам политика, он надеется, что президент США Дональд Трамп поможет завершению конфликта на Украине, в том числе с участием европейских лидеров.