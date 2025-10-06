Политолог рассказал, как изменится отношение Чехии к России

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Отношение властей Чехии к России после победы на выборах в нижнюю палату парламента оппозиции во главе с экс-премьером Андреем Бабишем будет менее русофобским, чем при действующем премьере Петре Фиале, полагает политолог-богемист Вадим Трухачев.

Фиала – это идеологический русофоб, понимаете? Для него идеология важнее денег, важнее любой прагматики… Бабиш как сын бывших функционеров компартии Чехословакии - нет. И его окружают люди преимущественно прагматичные. Чехия будет вести себя как усредненная страна Евросоюза и НАТО ", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Как считает эксперт, после победы на выборах движение Бабиша ANO ("Акция недовольных граждан") может пойти на формирование коалиции с партией "Автомобилистов", также являющихся умеренными евроскептиками, выступающими против вооружения Украины , диктата Брюсселя и принятия миграционного пакта ЕС . Третьей стороной может стать SPD ("Свобода и прямая демократия"), однако этому варианту может противостоять президент страны Петр Павел , который попытается навязать Бабишу других коалиционных партнеров, отмечает Трухачев.

В то же время, по мнению политолога, при Бабише Чехия продолжит оказывать военную помощь Украине, тем не менее, несколько сократив свое участие в "снарядной инициативе". Как напомнил эксперт, страна выступает одним из крупнейших производителей вооружений в мире, которой никто не позволит полностью выйти из этого процесса.

"Думаю, дело будет обстоять так: Чехия уменьшит свое участие в вооружении Украины, но не откажется от него полностью. Бабиш передаст это частным производителям, снарядную инициативу передаст НАТО, так что сделает вид, что государство здесь не при делах, и от части он здесь будет прав", - отметил он.