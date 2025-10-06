Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, как изменится отношение Чехии к России - РИА Новости, 06.10.2025
13:56 06.10.2025
Политолог рассказал, как изменится отношение Чехии к России
Политолог рассказал, как изменится отношение Чехии к России
Отношение властей Чехии к России после победы на выборах в нижнюю палату парламента оппозиции во главе с экс-премьером Андреем Бабишем будет менее русофобским,... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
чехия
украина
россия
андрей бабиш
петр фиала
петр павел
нато
чехия
украина
россия
в мире, чехия, украина, россия, андрей бабиш, петр фиала, петр павел, нато, евросоюз
Политолог рассказал, как изменится отношение Чехии к России

Трухачев: отношение Чехии после победы Бабиша к России станет менее русофобским

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Отношение властей Чехии к России после победы на выборах в нижнюю палату парламента оппозиции во главе с экс-премьером Андреем Бабишем будет менее русофобским, чем при действующем премьере Петре Фиале, полагает политолог-богемист Вадим Трухачев.
"Фиала – это идеологический русофоб, понимаете? Для него идеология важнее денег, важнее любой прагматики… Бабиш как сын бывших функционеров компартии Чехословакии - нет. И его окружают люди преимущественно прагматичные. Чехия будет вести себя как усредненная страна Евросоюза и НАТО", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Европа передумала насчет "хороших русских"
10 февраля, 08:00
Как считает эксперт, после победы на выборах движение Бабиша ANO ("Акция недовольных граждан") может пойти на формирование коалиции с партией "Автомобилистов", также являющихся умеренными евроскептиками, выступающими против вооружения Украины, диктата Брюсселя и принятия миграционного пакта ЕС. Третьей стороной может стать SPD ("Свобода и прямая демократия"), однако этому варианту может противостоять президент страны Петр Павел, который попытается навязать Бабишу других коалиционных партнеров, отмечает Трухачев.
В то же время, по мнению политолога, при Бабише Чехия продолжит оказывать военную помощь Украине, тем не менее, несколько сократив свое участие в "снарядной инициативе". Как напомнил эксперт, страна выступает одним из крупнейших производителей вооружений в мире, которой никто не позволит полностью выйти из этого процесса.
"Думаю, дело будет обстоять так: Чехия уменьшит свое участие в вооружении Украины, но не откажется от него полностью. Бабиш передаст это частным производителям, снарядную инициативу передаст НАТО, так что сделает вид, что государство здесь не при делах, и от части он здесь будет прав", - отметил он.
Состоявшиеся 3-4 октября выборы в нижнюю палату парламента Чехии, как и прогнозировалось в последние месяцы, уверенно выиграло оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем: оно получило поддержку 34,51% избирателей. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, набрала 23,36% голосов избирателей. Бабиш, согласно его заявлениям, готов возглавить новый кабмин, сформированный на основе его движения.
Голосование на избирательном участке в Чехии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Премьер Чехии признал победу Бабиша на выборах
4 октября, 20:05
 
В миреЧехияУкраинаРоссияАндрей БабишПетр ФиалаПетр ПавелНАТОЕвросоюз
 
 
