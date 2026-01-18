Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Чехии призвал Европу четко противостоять Трампу по Гренландии
16:15 18.01.2026
Экс-премьер Чехии призвал Европу четко противостоять Трампу по Гренландии
Европа должна четко противостоять президенту США Дональду Трампу по вопросу Гренландии, заявил в воскресенье экс-премьер Чехии Петр Фиала. РИА Новости, 18.01.2026
в мире
гренландия
сша
европа
дональд трамп
петр фиала
нато
гренландия
сша
европа
в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп, петр фиала, нато
В мире, Гренландия, США, Европа, Дональд Трамп, Петр Фиала, НАТО
ПРАГА, 18 янв – РИА Новости. Европа должна четко противостоять президенту США Дональду Трампу по вопросу Гренландии, заявил в воскресенье экс-премьер Чехии Петр Фиала.
"Как человек, всю жизнь любивший США, всегда поддерживавший республиканцев и являвшийся и остающийся сторонником евроатлантического сотрудничества, сегодня я с определенной грустью заявляю: Европа должна теперь четко противостоять Трампу по вопросу Гренландии. Его действия совершенно неприемлемы", - написал Фиала в соцсети Х.
Только проявив решимость и силу, можно добиться уважения и чего-то достичь, это включает в себя переговоры с Трампом, добавил Фиала.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Заголовок открываемого материала