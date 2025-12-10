Рейтинг@Mail.ru
Уходящее в отставку правительство Чехии отказалось перерабатывать госбюджет
15:54 10.12.2025
Уходящее в отставку правительство Чехии отказалось перерабатывать госбюджет
Уходящее в отставку правительство Чехии отказалось перерабатывать госбюджет
в мире
чехия
петр фиала
андрей бабиш
петр павел
чехия
в мире, чехия, петр фиала, андрей бабиш, петр павел
В мире, Чехия, Петр Фиала, Андрей Бабиш, Петр Павел
Уходящее в отставку правительство Чехии отказалось перерабатывать госбюджет

Уходящий в отставку кабмин Чехии отказалось перерабатывать бюджет на 2026 год

ПРАГА, 10 дек - РИА Новости. Уходящее в отставку правительство премьера Чехии Петра Фиалы отказалось перерабатывать проект госбюджета республики на 2026 год, к чему его призвала палата депутатов парламента, поскольку уже в понедельник, 15 декабря, должен быть назначен новый кабмин, составленный по результатам недавних парламентских выборов, сообщило в среду Чешское ТВ со ссылкой на главу минприроды в отставке Петра Гладика.
"Депутаты нового состава парламента возвратили на переработку правительству премьера Фиалы проект госбюджета на 2026 год, поскольку, по их мнению, в документе не хватает примерно 96 миллиардов крон (около 4,3 миллиарда долларов). Для этого депутаты дали уходящему в отставку кабмину 20 дней, то есть срок до 17 декабря. На прошлой неделе министры кабмина премьера Фиалы заявили о своем согласии с переработкой проекта бюджета к намеченной дате. Однако в среду, на своем последнем заседании перед уходом в отставку, правительство премьера Фиалы заявило, что переработка им проекта бюджета не имеет смысла, поскольку новое правительство премьера Андрея Бабиша президент республики Петр Павел намерен утвердить уже в понедельник, 15 декабря", - говорится в сообщении.
Уходящее в отставку правительство премьера Фиалы первоначально предложило бюджет с дефицитом в 286 миллиардов крон (около 13 миллимрдов долларов). Согласно закону о бюджетной ответственности, максимально допустимый дефицит может составлять 237 миллиардов крон (около 10,7 миллиарда долларов). Дополнительные 49 миллиардов крон (около 2,2 миллиарда долларов) - это расходы на оборону, превышающие два процента ВВП, и кредит на строительство новых реакторов на АЭС "Дукованы", на который распространяется исключение из бюджетных правил.
Палата депутатов отклонила подготовленный кабмином премьера Фиалы проект бюджета за счет большинства в 108 голосов из 200, которым располагает в парламенте новая правящая коалиция, состоящая из выигравшего в октябре парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет новый премьер Андрей Бабиш, и призванных им в коалиционные партнеры движений SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты".
Бабиш заявил, что Чехия не выделит Украине ни кроны
8 октября, 17:46
 
В миреЧехияПетр ФиалаАндрей БабишПетр Павел
 
 
