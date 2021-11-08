https://ria.ru/20211108/namin-1757355538.html

Биография Стаса Намина

Биография Стаса Намина - РИА Новости, 08.11.2021

Биография Стаса Намина

Российский музыкант, композитор и продюсер Стас Намин, настоящее имя Анастас Алексеевич Микоян, родился 8 ноября 1951 года в Москве. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T03:31

2021-11-08T03:31

2021-11-08T03:31

справки

стас намин

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Российский музыкант, композитор и продюсер Стас Намин, настоящее имя Анастас Алексеевич Микоян, родился 8 ноября 1951 года в Москве. Его дед, Анастас Микоян, был известным политическим и государственным деятелем в СССР. Родной брат деда Артем Микоян – известный авиаконструктор, создатель самолета МиГ. Отец был генерал-лейтенантом, заслуженным военным летчиком. Мать, Нами Микоян (Арутюрнова), окончила консерваторию и аспирантуру по классу фортепиано и теории музыки, историк-музыковед.Мальчика воспитывала мать, с детства приобщая сына к музыке и литературе. В доме бывали композиторы Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Альфред Шнитке, Гия Канчели, виолончелист Мстислав Ростропович и другие известные музыканты и деятели искусства. Получив начальное музыкальное образование, Стас Микоян брал частные уроки по классической гитаре и фортепиано. Его первым учителем музыки был композитор Арно Бабаджанян.По настоянию отца, продолжая семейную традицию, стал курсантом Московского суворовского военного училища.В 1969 году после окончания Суворовского училища он поступил в Московский государственный институт иностранных языков, в 1970 году перевелся на филологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который окончил в 1977 году. В 1983 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.В 1960-х годах Стас Микоян увлекся рок-музыкой. В 1964 году он создал рок-группу "Чародеи", в 1967 году – группу "Политбюро". В 1969 году под впечатлением легендарного хиппи-рок-фестиваля "Вудсток" музыкант создал новую группу "Цветы", где стал автором большинства песен. Для выступлений на сцене Микоян взял псевдоним Стас Намин (по имени матери).В 1972 году на Московском студенческом фестивале "Цветы" стали лауреатами и получили право выпустить гибкую пластинку на фирме "Мелодия" с тремя песнями "Звездочка моя ясная", "Есть глаза у цветов" и "Не надо", которая разошлась семимиллионным тиражом. В 1973 году по инициативе фирмы "Мелодия" вышла еще одна пластинка группы с песнями "Честно говоря", "Колыбельная" и "Больше жизни".После гастрольного тура по стране в 1975 году приказом Министерства культуры группа "Цветы" была расформирована за "пропаганду западной идеологии".В 1977 году Намин создал ансамбль "Группа Стаса Намина", где выступил не только в качестве музыканта-исполнителя, менеджера и продюсера группы, но и композитора. Написал более десяти хитов, среди которых "Летний вечер", "Юрмала", "Мы желаем счастья вам", "Ностальгия по настоящему" и многие другие песни. Общий тираж виниловых пластинок группы составил более 40 миллионов. В 1986 году "Группа Стаса Намина" стала первой советской рок-группой, которая совершила 45-дневный тур по США и Канаде, а затем кругосветное турне. В 1987 году Намин основал первый в стране независимый продюсерский центр – Центр Стаса Намина (SNC). Он стал организатором первых в стране поп- и рок-фестивалей, основал первые в стране частные антрепризы.В 1999 году Наминым был создан Московский театр музыки и драмы, в котором он стал художественным руководителем, режиссером и продюсером. В том же году он вновь собрал группу "Цветы", отметив ее 30-летие большим концертом. Музыканты участвовали в создании спектаклей Театра Стаса Намина – мюзикла "Волосы", рок-оперы "Иисус Христос – Суперзвезда" и других.Летом 2009 года группа записала на легендарной студии Abbey Road в Лондоне все свои известные хиты, созданные в 1969-1982 годах, выпустив двойной альбом "Назад в СССР". В 2010 году на студии Abbey Road был создан альбом "Распахни свое окно". В 2013 году группа выпустила два новых концертных альбома на CD и DVD – Homo Sapiens ("Человек разумный") и Flower Power ("Власть цветов").Увлечение этнической музыкой претворилось в двойной авторский альбом этнической музыки One World Music Freedom (2010) с участием музыкантов из Индии, Армении, Израиля, Палестины, Великобритании, Африки. В 2012 году Намин записал тройной альбом "Медитация" с гостями – музыкантами из Индии и других стран. С группой "Цветы" в жанре этнической музыки он записал альбом "Русские деревенские песни". Намин написал симфонические произведения. Его сюита Намина "Осень в Петербурге" прозвучала в 2007 году в исполнении Русского федерального симфонического оркестра, в 2012 году состоялась премьера полной сюиты, это исполнение было выпущено на CD и DVD.В 2016 году Намин завершил работу над своей первой симфонией Centuria S-Quark, которая была записана Лондонским симфоническим оркестром.В 2018-2019 году фирма "Мелодия" совместно с SNC осуществила выпуск издания полного собрания музыкального творчества Стаса Намина на виниле – два тома по шесть альбомов. В 2018 году вышел первый том – главные хиты группы "Цветы", в 2019 году – второй том с сольными проектами Намина в разных музыкальных жанрах.Стас Намин – почетный член Российской академии художеств.Он известен как фотограф и художник. Персональные фотовыставки Намина проходили в Большом Манеже, в ЦДХ (Москва) и Государственном Русском Музее (Санкт-Петербург). В 2006 году в Театральном музее имени Бахрушина были в представлены художественные работы Намина – графика, живопись, смешанная техника. В 2013 году на Франкфуртской книжной ярмарке Государственный Русский музей представил авторский альбом фотографий Намина "Магия Венеры".В 2015 году он презентовал коллекцию "Фарфоровые сны", созданную по его эскизам петербургским "Императорским фарфоровым заводом" (ИФЗ).В 2016 году его выставка под названием "Откровенно" открылась в Галерее искусств Зураба Церетели. В 2017 году персональная выставка живописи и графики Намина проходила в залах Союза художников Армении, в 2018 году – в армянском музее "Тапан" (Армянский храмовый комплекс) в Москве. Также в 2018 году работы Намина были включены в выставку "Красные ворота/Против течения".В 2019 году Намин стал членом Творческого союза художников России и создал арт-группу "Обратная сторона Луны", в которую вошли Андрей Бартенев, Антон Адасинский, Дмитрий Крымов, Вячеслав Зайцев, Владимир Клавихо, Гермес Зайготт, Герман Виноградов.Намин снял несколько документальных фильмов. В конце 1990-х – начале 2000-х годов вместе с Туром Хейердалом, Юрием Сенкевичем Намин организовал и совершил кругосветное путешествие. Во время этой и других путешествий в Африку, Южную Америку и Индию как оператор и режиссер он снял несколько документальных фильмов, которые вошли в его авторский цикл International Geographic.Со своим сыном Артемом, режиссером и оператором, Намин он создал документальные фильмы "Древние храмы Армении" (2016) об истории и культуре Армении и "Разговор с Неизвестным" (2016) – последнее интервью скульптора Эрнста Неизвестного.Также в сотрудничестве Джимом Брауном он снял документальный фильмы Free to Rock (2017) и "Реальная Куба" (2017), в первом из них он выступил как сопродюсер, в последнем как режиссер, оператор и продюсер. Стас Намин награжден орденом Дружбы (2011), медалью "Защитнику свободной России" (1993). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, стас намин