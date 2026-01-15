Пасынок Намина не смог объяснить, почему совершил убийство

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 15 янв - РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов, допрошенный в суде в качестве свидетеля, рассказал, что пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко говорил, что не понимал, зачем он совершил убийство бабушки и брата, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.

"Нас молодой человек (Ткаченко - ред.) встречал на крыльце дома, он нас позвал… пригласил нас на кухню… после чего он говорил: "Я совершил убийство, не знаю почему", - сказал он.

Другой свидетель рассказал, что Ткаченко вел себя спокойно, не оказывал сопротивления, позвонил жене и о совершенном им преступлении ей не говорил.

"Они пообщались в хорошей форме, в ласковых словах. Он извинился перед ней, сказал - останется у бабушки ночевать", - пояснил свидетель.

Сотрудник правоохранительных органов добавил, что, когда он спрашивал у Ткаченко, "из-за чего всё это произошло и как", тот ему отвечал: "Зачем я это сделал?"

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК , он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу.