Пасынок Намина не смог объяснить, почему совершил убийство

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 15 янв - РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов, допрошенный в суде в качестве свидетеля, рассказал, что пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко говорил, что не понимал, зачем он совершил убийство бабушки и брата, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.
"Нас молодой человек (Ткаченко - ред.) встречал на крыльце дома, он нас позвал… пригласил нас на кухню… после чего он говорил: "Я совершил убийство, не знаю почему", - сказал он.
Другой свидетель рассказал, что Ткаченко вел себя спокойно, не оказывал сопротивления, позвонил жене и о совершенном им преступлении ей не говорил.
"Они пообщались в хорошей форме, в ласковых словах. Он извинился перед ней, сказал - останется у бабушки ночевать", - пояснил свидетель.
Сотрудник правоохранительных органов добавил, что, когда он спрашивал у Ткаченко, "из-за чего всё это произошло и как", тот ему отвечал: "Зачем я это сделал?"
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района
в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК
, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин
признан потерпевшим по данному уголовному делу.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.