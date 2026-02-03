https://ria.ru/20260203/sud-2071989568.html
Гособвинение закончило представление доказательств по делу пасынка Намина
Гособвинение закончило представление доказательств по делу пасынка Намина
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Гособвинение закончило представлять доказательства по делу пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, на следующем заседании начнет выступать защита, сообщили РИА Новости в Московском областном суде.
"На судебном заседании (во вторник - ред.) огласили показания двух свидетелей, сторона обвинения окончила представлять доказательства. Суд переходит к представлениям доказательств стороны защиты", - сказали в суде.
Следующее заседание состоится 18 февраля.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района
в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК
, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин
признан потерпевшим по данному уголовному делу.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.