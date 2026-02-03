Гособвинение закончило представление доказательств по делу пасынка Намина

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки, на заседании Московского областного суда. Архивное фото

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки, на заседании Московского областного суда

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Гособвинение закончило представлять доказательства по делу пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, на следующем заседании начнет выступать защита, сообщили РИА Новости в Московском областном суде.

"На судебном заседании (во вторник - ред.) огласили показания двух свидетелей, сторона обвинения окончила представлять доказательства. Суд переходит к представлениям доказательств стороны защиты", - сказали в суде.

Следующее заседание состоится 18 февраля.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК , он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу.