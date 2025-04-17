https://ria.ru/20250417/namin-2011757190.html

Пасынок Намина признал вину в двойном убийстве

Пасынок Намина признал вину в двойном убийстве - РИА Новости, 17.04.2025

Пасынок Намина признал вину в двойном убийстве

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко признал вину в убийстве брата и бабушки, но не согласился с его квалификацией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:44:00+03:00

2025-04-17T10:44:00+03:00

2025-04-17T11:54:00+03:00

стас намин

происшествия

московская область (подмосковье)

убийство

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 17 апр — РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко признал вину в убийстве брата и бабушки, но не согласился с его квалификацией, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского областного суда, который начал рассматривать дело."Да, обвинение понятно. Я признаю себя виновным в причинении смерти Микояну Артему и Ткаченко Прасковье, но не согласен с квалификацией", — сказал подсудимый.Ткаченко не пояснил, с чем именно не согласен. Его адвокат не стала давать комментариев корреспонденту агентства.Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами нашли в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Ткаченко убил и его, после чего обратился в полицию.Фигуранта обвинили в убийстве двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023-го, Роман оформил потребительский кредит в банке на пять лет под 15,9% годовых и неоднократно просрочивал платежи. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года из-за неисполнения обязательств.

https://ria.ru/20250204/stas-1997212955.html

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стас намин, происшествия, московская область (подмосковье), убийство