Пасынок Намина совершил убийства в состоянии аффекта, заявила адвокат - РИА Новости, 21.01.2026
14:54 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/namin-2069323101.html
Пасынок Намина совершил убийства в состоянии аффекта, заявила адвокат
Адвокат пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко заявила в суде, что её подзащитный в момент убийства брата и бабушки находился в состоянии аффекта,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:54:00+03:00
2026-01-21T14:54:00+03:00
2026
Новости
происшествия, россия, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Пасынок Намина совершил убийства в состоянии аффекта, заявила адвокат

Адвокат: пасынок Намина Ткаченко совершил убийства в состоянии аффекта

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки. Архивное фото
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 21 янв - РИА Новости. Адвокат пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко заявила в суде, что её подзащитный в момент убийства брата и бабушки находился в состоянии аффекта, что подтверждается экспертизой института имени Сербского, передает корреспондент РИА Новости из Мособлсуда.
"В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу… была проведена психолого-психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского… Ткаченко Роман Анатольевич в момент совершения инкриминируемого ему деяния в отношении Ткаченко Полины Ефремовны находился в состоянии аффекта, которое протекало в механизме кумулятивного аффекта с атипичным характером течения", - сказала адвокат.
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки, перед началом заседания Московского областного суда. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Суд в закрытом режиме допросит супругу пасынка Намина
15 января, 15:19
Также она уточнила, что, согласно экспертизе, при совершении убийства Артема Микояна Ткаченко также находился в состоянии аффекта.
По делу в Крыму была проведена еще одна психиатрическая экспертиза, ее результаты не были озвучены, ранее суд огласил их в закрытом для СМИ и слушателей режиме.
Адвокат попросила суд исключить из доказательств крымскую экспертизу, будучи несогласной с ее выводами и ставя под сомнение экспертный состав комиссии. Мать обвиняемого, отвечая на вопрос судьи, поддерживает ли она ходатайство, заявила, что не верит в то, что Ткаченко мог совершить преступление в здравом уме.
После заседания адвокат отказалась ответить корреспонденту РИА Новости на уточняющий вопрос, был ли Ткаченко в здравом уме в момент совершения преступления, согласно экспертизе, проведенной в Крыму.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки, перед началом заседания Московского областного суда - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пасынок Намина не смог объяснить, почему совершил убийство
15 января, 17:19
 
