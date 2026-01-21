Пасынок Намина совершил убийства в состоянии аффекта, заявила адвокат

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 21 янв - РИА Новости. Адвокат пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко заявила в суде, что её подзащитный в момент убийства брата и бабушки находился в состоянии аффекта, что подтверждается экспертизой института имени Сербского, передает корреспондент РИА Новости из Мособлсуда.

"В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу… была проведена психолого-психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского… Ткаченко Роман Анатольевич в момент совершения инкриминируемого ему деяния в отношении Ткаченко Полины Ефремовны находился в состоянии аффекта, которое протекало в механизме кумулятивного аффекта с атипичным характером течения", - сказала адвокат.

Также она уточнила, что, согласно экспертизе, при совершении убийства Артема Микояна Ткаченко также находился в состоянии аффекта.

По делу в Крыму была проведена еще одна психиатрическая экспертиза, ее результаты не были озвучены, ранее суд огласил их в закрытом для СМИ и слушателей режиме.

Адвокат попросила суд исключить из доказательств крымскую экспертизу, будучи несогласной с ее выводами и ставя под сомнение экспертный состав комиссии. Мать обвиняемого, отвечая на вопрос судьи, поддерживает ли она ходатайство, заявила, что не верит в то, что Ткаченко мог совершить преступление в здравом уме.

После заседания адвокат отказалась ответить корреспонденту РИА Новости на уточняющий вопрос, был ли Ткаченко в здравом уме в момент совершения преступления, согласно экспертизе, проведенной в Крыму.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК , он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу.