Пасынок Намина совершил убийства в состоянии аффекта, заявила адвокат

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 21 янв - РИА Новости. Адвокат пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко заявила в суде, что её подзащитный в момент убийства брата и бабушки находился в состоянии аффекта, что подтверждается экспертизой института имени Сербского, передает корреспондент РИА Новости из Мособлсуда.
"В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу… была проведена психолого-психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского… Ткаченко Роман Анатольевич в момент совершения инкриминируемого ему деяния в отношении Ткаченко Полины Ефремовны находился в состоянии аффекта, которое протекало в механизме кумулятивного аффекта с атипичным характером течения", - сказала адвокат.
Также она уточнила, что, согласно экспертизе, при совершении убийства Артема Микояна Ткаченко также находился в состоянии аффекта.
По делу в Крыму была проведена еще одна психиатрическая экспертиза, ее результаты не были озвучены, ранее суд огласил их в закрытом для СМИ и слушателей режиме.
Адвокат попросила суд исключить из доказательств крымскую экспертизу, будучи несогласной с ее выводами и ставя под сомнение экспертный состав комиссии. Мать обвиняемого, отвечая на вопрос судьи, поддерживает ли она ходатайство, заявила, что не верит в то, что Ткаченко мог совершить преступление в здравом уме.
После заседания адвокат отказалась ответить корреспонденту РИА Новости на уточняющий вопрос, был ли Ткаченко в здравом уме в момент совершения преступления, согласно экспертизе, проведенной в Крыму.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.
