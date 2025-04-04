Рейтинг@Mail.ru
Суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий Намину - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 04.04.2025 (обновлено: 12:07 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/sud-2009295419.html
Суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий Намину
Суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий Намину - РИА Новости, 04.04.2025
Суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий Намину
Суд по интеллектуальным правам (СИП) аннулировал принадлежащий основателю группы "Парк Горького" Стасу Намину товарный знак Gorky Park для всех товаров и услуг, РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:02:00+03:00
2025-04-04T12:07:00+03:00
санкт-петербург
львов
россия
стас намин
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
крокус сити холл
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903862765_0:302:2860:1910_1920x0_80_0_0_a09b3649eec57b85463732c4ce22db9e.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) аннулировал принадлежащий основателю группы "Парк Горького" Стасу Намину товарный знак Gorky Park для всех товаров и услуг, в отношении которых он был зарегистрирован, кроме услуги "организация и проведение концертов", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее две инстанции этого же суда вынесли аналогичное решение в отношении товарного знака "Группа "Парк Горького". По данным Роспатента, Намин зарегистрировал свои бренды в 2018 году. Их действие распространялось на три класса товаров, включающих в себя, например, компакт-диски, DVD, программное обеспечение, альбомы, плакаты, печатные издания, календари, обувь, одежду, и на два класса услуг, включающих в себя рекламу, написание музыки, организацию и проведение концертов, развлечения, шоу-программы и т.п. Досрочно прекратить правовую охрану обоих брендов попросили суд бывшие музыканты группы "Парк Горького" Алексей Белов, Александр Миньков и Александр Львов. В двух исках к Намину они заявили, что он товарные знаки не использует, а сами они возобновили деятельность под названием "Парк Горького". Намин в суде настаивал, что истцы не имеют прав на это название, так как "самый известный бывший член названного коллектива – Носков Н.И. – активно сотрудничает с ответчиком и участвует в продвижении нового состава музыкальной группы "Парк Горького". В итоге первая инстанция СИПа удовлетворила оба иска в большей их части, оставив Намину права на бренды только для услуги "организация и проведение концертов". В качестве доказательства использования знака "Группа "Парк Горького" в течение последних трех лет суд принял представленную Наминым информацию о проведенном им 1 марта 2024 года концерте с участием группы "Парк Горького" в зале "Крокус Сити Холл". Решение по этому знаку уже подтвердила кассационная инстанция – президиум СИПа. Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Стасом Наминым в 1987 году. Впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году - группа выступила на концертах Scorpions в Петербурге. В конце 80-х в состав входили Белов, Миньков и Львов. В 1990 году группа распалась, в новом составе музыкальный коллектив выступает с 2022 года. В марте Намин объявил, что в этом году группа проведет турне по России и Китаю.
https://ria.ru/20241211/shnurov-1988680044.html
https://ria.ru/20250204/stas-1997212955.html
https://ria.ru/20250320/sud-2006337396.html
санкт-петербург
львов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903862765_0:0:2548:1910_1920x0_80_0_0_bbffdfcc46dee150d3f59986457f6a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, львов, россия, стас намин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), крокус сити холл, происшествия
Санкт-Петербург, Львов, Россия, Стас Намин, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Крокус Сити Холл, Происшествия
Суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий Намину

Суд оставил Стасу Намину бренд Gorky Park только для организации концертов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХудожник и музыкант Стас Намин
Художник и музыкант Стас Намин - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Художник и музыкант Стас Намин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) аннулировал принадлежащий основателю группы "Парк Горького" Стасу Намину товарный знак Gorky Park для всех товаров и услуг, в отношении которых он был зарегистрирован, кроме услуги "организация и проведение концертов", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее две инстанции этого же суда вынесли аналогичное решение в отношении товарного знака "Группа "Парк Горького".
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Шнуров проиграл суд на 165 миллионов рублей
11 декабря 2024, 19:21
По данным Роспатента, Намин зарегистрировал свои бренды в 2018 году. Их действие распространялось на три класса товаров, включающих в себя, например, компакт-диски, DVD, программное обеспечение, альбомы, плакаты, печатные издания, календари, обувь, одежду, и на два класса услуг, включающих в себя рекламу, написание музыки, организацию и проведение концертов, развлечения, шоу-программы и т.п.
Досрочно прекратить правовую охрану обоих брендов попросили суд бывшие музыканты группы "Парк Горького" Алексей Белов, Александр Миньков и Александр Львов. В двух исках к Намину они заявили, что он товарные знаки не использует, а сами они возобновили деятельность под названием "Парк Горького". Намин в суде настаивал, что истцы не имеют прав на это название, так как "самый известный бывший член названного коллектива – Носков Н.И. – активно сотрудничает с ответчиком и участвует в продвижении нового состава музыкальной группы "Парк Горького".
На месте двойного убийства в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина лишился знаменитой фамилии
4 февраля, 02:50
В итоге первая инстанция СИПа удовлетворила оба иска в большей их части, оставив Намину права на бренды только для услуги "организация и проведение концертов". В качестве доказательства использования знака "Группа "Парк Горького" в течение последних трех лет суд принял представленную Наминым информацию о проведенном им 1 марта 2024 года концерте с участием группы "Парк Горького" в зале "Крокус Сити Холл". Решение по этому знаку уже подтвердила кассационная инстанция – президиум СИПа.
Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Стасом Наминым в 1987 году. Впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году - группа выступила на концертах Scorpions в Петербурге. В конце 80-х в состав входили Белов, Миньков и Львов. В 1990 году группа распалась, в новом составе музыкальный коллектив выступает с 2022 года. В марте Намин объявил, что в этом году группа проведет турне по России и Китаю.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Суд обязал ресторан Собчак выплатить миллион рублей
20 марта, 23:38
 
Санкт-ПетербургЛьвовРоссияСтас НаминФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Крокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала