https://ria.ru/20250404/sud-2009295419.html

Суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий Намину

Суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий Намину - РИА Новости, 04.04.2025

Суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий Намину

Суд по интеллектуальным правам (СИП) аннулировал принадлежащий основателю группы "Парк Горького" Стасу Намину товарный знак Gorky Park для всех товаров и услуг, РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:02:00+03:00

2025-04-04T12:02:00+03:00

2025-04-04T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) аннулировал принадлежащий основателю группы "Парк Горького" Стасу Намину товарный знак Gorky Park для всех товаров и услуг, в отношении которых он был зарегистрирован, кроме услуги "организация и проведение концертов", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее две инстанции этого же суда вынесли аналогичное решение в отношении товарного знака "Группа "Парк Горького". По данным Роспатента, Намин зарегистрировал свои бренды в 2018 году. Их действие распространялось на три класса товаров, включающих в себя, например, компакт-диски, DVD, программное обеспечение, альбомы, плакаты, печатные издания, календари, обувь, одежду, и на два класса услуг, включающих в себя рекламу, написание музыки, организацию и проведение концертов, развлечения, шоу-программы и т.п. Досрочно прекратить правовую охрану обоих брендов попросили суд бывшие музыканты группы "Парк Горького" Алексей Белов, Александр Миньков и Александр Львов. В двух исках к Намину они заявили, что он товарные знаки не использует, а сами они возобновили деятельность под названием "Парк Горького". Намин в суде настаивал, что истцы не имеют прав на это название, так как "самый известный бывший член названного коллектива – Носков Н.И. – активно сотрудничает с ответчиком и участвует в продвижении нового состава музыкальной группы "Парк Горького". В итоге первая инстанция СИПа удовлетворила оба иска в большей их части, оставив Намину права на бренды только для услуги "организация и проведение концертов". В качестве доказательства использования знака "Группа "Парк Горького" в течение последних трех лет суд принял представленную Наминым информацию о проведенном им 1 марта 2024 года концерте с участием группы "Парк Горького" в зале "Крокус Сити Холл". Решение по этому знаку уже подтвердила кассационная инстанция – президиум СИПа. Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Стасом Наминым в 1987 году. Впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году - группа выступила на концертах Scorpions в Петербурге. В конце 80-х в состав входили Белов, Миньков и Львов. В 1990 году группа распалась, в новом составе музыкальный коллектив выступает с 2022 года. В марте Намин объявил, что в этом году группа проведет турне по России и Китаю.

https://ria.ru/20241211/shnurov-1988680044.html

https://ria.ru/20250204/stas-1997212955.html

https://ria.ru/20250320/sud-2006337396.html

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санкт-петербург, львов, россия, стас намин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), крокус сити холл, происшествия