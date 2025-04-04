Суд аннулировал товарный знак Gorky Park, принадлежащий Намину
Суд оставил Стасу Намину бренд Gorky Park только для организации концертов
Художник и музыкант Стас Намин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) аннулировал принадлежащий основателю группы "Парк Горького" Стасу Намину товарный знак Gorky Park для всех товаров и услуг, в отношении которых он был зарегистрирован, кроме услуги "организация и проведение концертов", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее две инстанции этого же суда вынесли аналогичное решение в отношении товарного знака "Группа "Парк Горького".
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По данным Роспатента, Намин зарегистрировал свои бренды в 2018 году. Их действие распространялось на три класса товаров, включающих в себя, например, компакт-диски, DVD, программное обеспечение, альбомы, плакаты, печатные издания, календари, обувь, одежду, и на два класса услуг, включающих в себя рекламу, написание музыки, организацию и проведение концертов, развлечения, шоу-программы и т.п.
Досрочно прекратить правовую охрану обоих брендов попросили суд бывшие музыканты группы "Парк Горького" Алексей Белов, Александр Миньков и Александр Львов. В двух исках к Намину они заявили, что он товарные знаки не использует, а сами они возобновили деятельность под названием "Парк Горького". Намин в суде настаивал, что истцы не имеют прав на это название, так как "самый известный бывший член названного коллектива – Носков Н.И. – активно сотрудничает с ответчиком и участвует в продвижении нового состава музыкальной группы "Парк Горького".
В итоге первая инстанция СИПа удовлетворила оба иска в большей их части, оставив Намину права на бренды только для услуги "организация и проведение концертов". В качестве доказательства использования знака "Группа "Парк Горького" в течение последних трех лет суд принял представленную Наминым информацию о проведенном им 1 марта 2024 года концерте с участием группы "Парк Горького" в зале "Крокус Сити Холл". Решение по этому знаку уже подтвердила кассационная инстанция – президиум СИПа.
Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Стасом Наминым в 1987 году. Впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году - группа выступила на концертах Scorpions в Петербурге. В конце 80-х в состав входили Белов, Миньков и Львов. В 1990 году группа распалась, в новом составе музыкальный коллектив выступает с 2022 года. В марте Намин объявил, что в этом году группа проведет турне по России и Китаю.
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