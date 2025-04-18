https://ria.ru/20250418/namin-2012093290.html

Трагедия Стаса Намина: приютил пасынка, а тот оказался убийцей

Трагедия Стаса Намина: приютил пасынка, а тот оказался убийцей - РИА Новости, 18.04.2025

Трагедия Стаса Намина: приютил пасынка, а тот оказался убийцей

Стас Намин — советский и российский музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино. Создатель и лидер рок-групп "Цветы" и "Парк... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:35:00+03:00

2025-04-18T18:35:00+03:00

2025-04-18T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Стас Намин — советский и российский музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино. Создатель и лидер рок-групп "Цветы" и "Парк Горького". Музыкант известен как легенда русского рока 70-х годов. Однако за образом рокера скрывается множество тайн: четыре брака, многочисленные скандалы с другими певцами и непростые отношения с пасынком Романом.Творческий путь НаминаНастоящее имя рокера — Анастас Микоян. Намина назвали в честь деда - того самого члена Политбюро.В 10 лет Намина отдали в Московское суворовское военное училище. После этого он учился в Институте иностранных языков, МГУ и на Высших курсах сценаристов и режиссёров.Уже в начале 1960-х годов он начал увлекаться рок-музыкой. В 1969 году под впечатлением от рок-фестиваля "Вудсток" и субкультуры хиппи Намин создал группу "Цветы". Считается, что именно с неё начался настоящий советский рок.В 1987 году Намин создал Московский симфонический оркестр, который записал более 80 компакт-дисков с музыкой для популярных кинофильмов и мультфильмов. В том же году Стас организовал группу "Парк Горького".В 1991 году, увлекшись воздухоплаванием, Намин создал свой первый воздушный шар и организовал первый в России фестиваль воздушных шаров на Красной площади. В 1999 году возник московский Театр Стаса Намина, который является комбинацией музыкального и драматического театра. Первым представлением стал рок-мюзикл "Волосы".Как режиссёр и продюсер кино Намин создал серию документальных фильмов-путешествий: "Удивительная Куба", "Северная Индия", "Древние храмы Армении", а также фильм-интервью с Эрнстом Неизвестным. В 2014 году Стаса признали почетным членом Российской академии художеств."Цветы" с червоточиной: почему на самом деле распалась группа?Были слухи, что первый состав коллектива "Цветы" с участием Стаса Намина разбежался из-за денежных махинаций. Один из конфликтов, который привел к распаду коллектива, случился между группой "Цветы" и Московской филармонией.Музыканты рок-группы "Цветы" получали минимальные государственные ставки и протестовали против постоянных гастролей с тремя-четырьмя концертами в день. В итоге филармония выгнала их, оставив у себя название группы и набрав других музыкантов.Кроме того, Министерство культуры запретило группу и само название "Цветы" как "пропаганду западной идеологии и идей хиппи". В 1977 году коллектив возродился, но уже под другим названием — "Группа Стаса Намина".В 1986 году "Группа Стаса Намина" стала первой советской рок-группой, которая сумела разрушить "железный занавес" и выехать на гастроли на Запад. Это был 45-дневный тур по США и Канаде.Ссора с коллегой из-за связей с криминаломВ начале 90-х Намин все больше уходил в бизнес и продюсерскую деятельность, его коллега по группе Александр Лосев же продолжал выступать с музыкальным коллективом. На фоне этого между музыкантами разгорается крупный скандал.Лишь много лет спустя стало известно, почему Стас Намин и солист рок-группы "Цветы" Александр Лосев на самом деле поссорились.На Стаса Намина, ставшего к этому времени крупным бизнесменом, "наехали" бандиты. Для разрешения проблемы Стасу пришлось расстаться с частью доходов. После этого на одной из светских тусовок, Намин увидел, что один из угрожавших ему рэкетиров, здоровается с Лосевым. Стас решил, что Лосев с криминальными людьми заодно. Саша, в свою очередь, не счел нужным объясняться. Молодые люди сильно поссорились, а Александр остался без работы.Тайны личной жизни музыканта: четыре брака и убийство сынаСтас был женат четыре раза. От первой супруги у него дочь Мария, во втором браке детей не было. В третьем браке у музыканта был сын Артем, которого убил его же пасынок. На данный момент Намин находится в четвертом браке, в котором у него родился сын Анастас в 2016 году.К сожалению, музыкант потерял сына Артема при жутких обстоятельствах. Молодой человек был убит вместе со своей бабушкой, тещей певца. Их зарезал Роман Ткаченко, пасынок Намина, сын его третьей жены от другого брака.Несмотря на то что Намин в своё время принял пасынка Романа и даже дал ему свою настоящую фамилию Микоян, у них всегда были напряженные отношения. После трагедии, случившейся в ночь на 19 октября, Анастас и вовсе довольно жёстко отозвался о нём."Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от первого брака. Всегда был отморозком и мерзким человеком. Много лет не общаюсь с ним, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда", — рассказал рок-музыкант журналистам.Случившуюся трагедию Стас Намин также прокомментировал через свою симфоническую музыку, которая прозвучала в Большом зале консерватории спустя месяц."Людям по образу и подобию дан выбор. И порой выбор у них бывает такой, что невозможно даже представить, что творят эти страшные создания. Я могу любить людей только выборочно. Смысл моей симфонии и фрагмента балета в том, что я в них декларирую страшное противостояние добра и зла в войне без правил и законов, где царит безумный звериный беспредел. Беспредел человеческой злости и ненависти к себе подобным. Это то, что сейчас происходит в мире и то, с чем мне лично пришлось только что столкнуться…", — высказался Намин.Роман Ткаченко признал вину в убийстве брата и бабушки, но не согласился с его квалификацией. "Да, обвинение понятно. Я признаю себя виновным в причинении смерти Микояну Артему и Ткаченко Прасковье, но не согласен с квалификацией", — сказал подсудимый.Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.

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справки, россия, канада, сша, стас намин, российская академия художеств