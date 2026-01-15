Суд в закрытом режиме допросит супругу пасынка Намина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мособлсуд в закрытом режиме допросит супругу пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

О закрытии данной части процесса просила сама супруга Ткаченко, так как, по её словам, озвученные сведения будут касаться личной жизни и личных взаимоотношений с обвиняемым.