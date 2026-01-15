https://ria.ru/20260115/sud-2068080008.html
Суд в закрытом режиме допросит супругу пасынка Намина
Суд в закрытом режиме допросит супругу пасынка Намина - РИА Новости, 15.01.2026
Суд в закрытом режиме допросит супругу пасынка Намина
Мособлсуд в закрытом режиме допросит супругу пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, передает корреспондент... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:19:00+03:00
2026-01-15T15:19:00+03:00
2026-01-15T15:28:00+03:00
происшествия
истринский район
россия
стас намин
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068026057_0:350:3016:2047_1920x0_80_0_0_b45da42d17d97e199c0a3cd8ccfcde62.jpg
https://ria.ru/20260115/butyagin-2068065069.html
https://ria.ru/20260115/finlyandiya-2068052843.html
истринский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068026057_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fca4efba357384efac0a8b788dc9c394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истринский район, россия, стас намин, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Истринский район, Россия, Стас Намин, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в закрытом режиме допросит супругу пасынка Намина
Суд в закрытом режиме допросит супругу пасынка музыканта Намина
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мособлсуд в закрытом режиме допросит супругу пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Провести допрос в закрытом от представителей средств массовой информации режиме", - огласила решение судья.
О закрытии данной части процесса просила сама супруга Ткаченко, так как, по её словам, озвученные сведения будут касаться личной жизни и личных взаимоотношений с обвиняемым.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района
в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК
, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин
признан потерпевшим по данному уголовному делу.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.