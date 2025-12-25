Суд не раскрыл результат психиатрической экспертизы пасынка Намина

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мособлсуд не стал публично раскрывать результат психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко в рамках дела об убийстве брата и бабушки, передает корреспондент РИА Новости.

Заключение повторной комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы было озвучено в суде в среду. Ранее участники процесса ходатайствовали о проведении заседания в этой части в закрытом режиме, Ткаченко также настаивал на сохранении заключения в тайне, так как оно касается его здоровья и личной жизни. Суд согласился с этими доводами, исследование изучили за закрытыми для слушателей дверями.