Суд не раскрыл результат психиатрической экспертизы пасынка Намина
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мособлсуд не стал публично раскрывать результат психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко в рамках дела об убийстве брата и бабушки, передает корреспондент РИА Новости.
Заключение повторной комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы было озвучено в суде в среду. Ранее участники процесса ходатайствовали о проведении заседания в этой части в закрытом режиме, Ткаченко также настаивал на сохранении заключения в тайне, так как оно касается его здоровья и личной жизни. Суд согласился с этими доводами, исследование изучили за закрытыми для слушателей дверями.
Участники процесса после его окончания не стали раскрывать итоги экспертизы.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района
в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК
, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин
признан потерпевшим по данному уголовному делу.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.