Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sud-2011750792.html
Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки - РИА Новости, 17.04.2025
Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:11:00+03:00
2025-04-17T10:11:00+03:00
стас намин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сторона обвинения начала представлять свои доказательства по делу. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал. Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту: основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.
https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html
https://ria.ru/20250415/mat-2011309140.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стас намин, общество
Стас Намин, Общество
Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки

Суд рассмотрит дело пасынка Стаса Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сторона обвинения начала представлять свои доказательства по делу.
Внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина во время заседания Самарского областного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Внучка экс-мэра Самары заявила, что не хотела убивать его
31 марта, 12:35
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал.
Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту: основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.
Женщина, обвиненяемая в убийстве своих детей в Канске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Женщина из Канска, убившая троих детей, состоит на учете в психдиспансере
15 апреля, 10:24
 
Стас НаминОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала