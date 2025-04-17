https://ria.ru/20250417/sud-2011750792.html
Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки - РИА Новости, 17.04.2025
Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:11:00+03:00
2025-04-17T10:11:00+03:00
2025-04-17T10:11:00+03:00
стас намин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сторона обвинения начала представлять свои доказательства по делу. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал. Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту: основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.
https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html
https://ria.ru/20250415/mat-2011309140.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас намин, общество
Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
Суд рассмотрит дело пасынка Стаса Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сторона обвинения начала представлять свои доказательства по делу.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина
на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал.
Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту: основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.