https://ria.ru/20250417/sud-2011750792.html

Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки

Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки - РИА Новости, 17.04.2025

Суд рассмотрит дело пасынка Намина, обвиняемого в убийстве брата и бабушки

Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:11:00+03:00

2025-04-17T10:11:00+03:00

2025-04-17T10:11:00+03:00

стас намин

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сторона обвинения начала представлять свои доказательства по делу. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал. Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту: основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.

https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html

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стас намин, общество