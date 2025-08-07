https://ria.ru/20250807/sud-2034002916.html
Суд продлил арест пасынку Стаса Намина, обвиняемому в убийстве
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мособлсуд до 1 января 2026 года продлил срок ареста пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко, обвиняемому в убийстве брата и бабушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд продлил Ткаченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 января 2026 года. Следующее заседание состоится в октябре, поскольку по делу назначена экспертиза", - сказали в пресс-службе. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал. Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту: основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.
