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Стас Намин получил армянский паспорт - РИА Новости, 30.04.2025
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Шоубиз
 
20:09 29.04.2025 (обновлено: 00:10 30.04.2025)
https://ria.ru/20250429/namin-2014193561.html
Стас Намин получил армянский паспорт
Стас Намин получил армянский паспорт - РИА Новости, 30.04.2025
Стас Намин получил армянский паспорт
Музыкант и продюсер Стас Намин сообщил, что получил армянский паспорт и будет периодически приезжать в Армению. РИА Новости, 30.04.2025
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ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости․ Музыкант и продюсер Стас Намин сообщил, что получил армянский паспорт и будет периодически приезжать в Армению. Стас Намин является внуком советского государственного деятеля Анастаса Микояна.Как пояснил музыкант, Армения нравится ему и его семье. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом&quot; — цитирует слова Намина агентство Sputnik Армения.Музыкант допустил, что переберется жить в эту страну.Он уточнил, что сегодня живет между США и Россией, а вскоре его жизнь будет связана уже с тремя странами. Намин также выразил желание сделать что-то "важное для армянской культурной жизни".
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Шоубиз, Армения, Ереван, США, Стас Намин, Россия
Стас Намин получил армянский паспорт

Стас Намин получил армянский паспорт и хочет периодически приезжать в эту страну

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтас Намин
Стас Намин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стас Намин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости․ Музыкант и продюсер Стас Намин сообщил, что получил армянский паспорт и будет периодически приезжать в Армению.
Стас Намин является внуком советского государственного деятеля Анастаса Микояна.
Как пояснил музыкант, Армения нравится ему и его семье.
«

Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом" — цитирует слова Намина агентство Sputnik Армения.

Музыкант допустил, что переберется жить в эту страну.
Он уточнил, что сегодня живет между США и Россией, а вскоре его жизнь будет связана уже с тремя странами. Намин также выразил желание сделать что-то "важное для армянской культурной жизни".
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