https://ria.ru/20250429/namin-2014193561.html
Стас Намин получил армянский паспорт
Стас Намин получил армянский паспорт - РИА Новости, 30.04.2025
Стас Намин получил армянский паспорт
Музыкант и продюсер Стас Намин сообщил, что получил армянский паспорт и будет периодически приезжать в Армению. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-29T20:09:00+03:00
2025-04-29T20:09:00+03:00
2025-04-30T00:10:00+03:00
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ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости․ Музыкант и продюсер Стас Намин сообщил, что получил армянский паспорт и будет периодически приезжать в Армению. Стас Намин является внуком советского государственного деятеля Анастаса Микояна.Как пояснил музыкант, Армения нравится ему и его семье. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом" — цитирует слова Намина агентство Sputnik Армения.Музыкант допустил, что переберется жить в эту страну.Он уточнил, что сегодня живет между США и Россией, а вскоре его жизнь будет связана уже с тремя странами. Намин также выразил желание сделать что-то "важное для армянской культурной жизни".
https://ria.ru/20250418/namin-2012093290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, ереван, сша, стас намин, россия
Шоубиз, Армения, Ереван, США, Стас Намин, Россия
Стас Намин получил армянский паспорт
Стас Намин получил армянский паспорт и хочет периодически приезжать в эту страну