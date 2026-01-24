Первый состав группы "Парк Горького" продолжает судиться со Стасом Наминым

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Трое музыкантов из первого состава группы "Парк Горького" оспаривают в Суде по интеллектуальным правам решения Роспатента, отказавшегося аннулировать четыре товарных знака со словесными элементами "Парк Горького" и Gorky Park, принадлежащие основателю коллектива Стасу Намину, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявители Алексей Белов, Александр Миньков (псевдоним Александр Маршал ) и Александр Львов называют себя оригинальным составом коллектива и считают, что Намин зарегистрировал свои товарные знаки с нарушением законодательства.

По мнению заявителей, нарушены нормы, запрещающие регистрацию брендов, способных ввести потребителей в заблуждение "относительно товара, его изготовителя или места производства", а также запрещающие регистрацию обозначений, тождественных названию известного "произведения науки, литературы или искусства".

По мнению музыкантов, группа "Парк Горького" ассоциируется именно с ними, а товарные знаки Намина копируют название дебютного альбома группы 1989 года – Gorky Park, который достиг 80-го места в чарте американского журнала Billboard.

Роспатент в октябре отклонил возражения троих музыкантов на регистрацию брендов Намина в 2018 году. Он отметил, что они ассоциируются также с их правообладателем – создателем и продюсером группы. Патентное ведомство указало, что представленные лицами, подавшими возражение, сведения о контрактах, заключенных в последующие периоды деятельности группы на территории США , не опровергают данные о "решающей и значительной роли правообладателя в создании и раскрутке" "Парка Горького".

В заявлении, поданном в суд, Белов, Миньков и Львов просят признать четыре решения Роспатента незаконными. К рассмотрению спора суд приступит в феврале.

Ранее эти же музыканты пытались отменить регистрацию брендов Намина в связи с их неиспользованием. Суд частично удовлетворил их требования, аннулировав знаки для большого числа товаров и услуг, но защитив права Намина на их использование для услуг по организации и проведению концертов.