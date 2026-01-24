Рейтинг@Mail.ru
Первый состав группы "Парк Горького" продолжает судиться со Стасом Наминым - РИА Новости, 24.01.2026
08:21 24.01.2026
Первый состав группы "Парк Горького" продолжает судиться со Стасом Наминым
Первый состав группы "Парк Горького" продолжает судиться со Стасом Наминым - РИА Новости, 24.01.2026
Первый состав группы "Парк Горького" продолжает судиться со Стасом Наминым
Трое музыкантов из первого состава группы "Парк Горького" оспаривают в Суде по интеллектуальным правам решения Роспатента, отказавшегося аннулировать четыре... РИА Новости, 24.01.2026
Первый состав группы "Парк Горького" продолжает судиться со Стасом Наминым

Первый состав группы "Парк Горького" продолжает судиться с Наминым за бренды

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Трое музыкантов из первого состава группы "Парк Горького" оспаривают в Суде по интеллектуальным правам решения Роспатента, отказавшегося аннулировать четыре товарных знака со словесными элементами "Парк Горького" и Gorky Park, принадлежащие основателю коллектива Стасу Намину, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявители Алексей Белов, Александр Миньков (псевдоним Александр Маршал) и Александр Львов называют себя оригинальным составом коллектива и считают, что Намин зарегистрировал свои товарные знаки с нарушением законодательства.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Часть земли Киркорова просят снять с учета и снести объекты на ней
23 января, 16:00
По мнению заявителей, нарушены нормы, запрещающие регистрацию брендов, способных ввести потребителей в заблуждение "относительно товара, его изготовителя или места производства", а также запрещающие регистрацию обозначений, тождественных названию известного "произведения науки, литературы или искусства".
По мнению музыкантов, группа "Парк Горького" ассоциируется именно с ними, а товарные знаки Намина копируют название дебютного альбома группы 1989 года – Gorky Park, который достиг 80-го места в чарте американского журнала Billboard.
Роспатент в октябре отклонил возражения троих музыкантов на регистрацию брендов Намина в 2018 году. Он отметил, что они ассоциируются также с их правообладателем – создателем и продюсером группы. Патентное ведомство указало, что представленные лицами, подавшими возражение, сведения о контрактах, заключенных в последующие периоды деятельности группы на территории США, не опровергают данные о "решающей и значительной роли правообладателя в создании и раскрутке" "Парка Горького".
В заявлении, поданном в суд, Белов, Миньков и Львов просят признать четыре решения Роспатента незаконными. К рассмотрению спора суд приступит в феврале.
Ранее эти же музыканты пытались отменить регистрацию брендов Намина в связи с их неиспользованием. Суд частично удовлетворил их требования, аннулировав знаки для большого числа товаров и услуг, но защитив права Намина на их использование для услуг по организации и проведению концертов.
Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Наминым в 1987 году. Впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году – группа выступила на концертах Scorpions в Петербурге. В конце 80-х в состав входили Белов, Миньков и Львов. В 1990 году группа распалась. Намин с 2022 года собрал новый коллектив, с которым сотрудничает солист первого состава Николай Носков. При этом Белов, Миньков и Львов тоже возобновили концертную деятельность.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Долина выступит на концерте памяти Владимира Высоцкого
20 января, 16:23
 
