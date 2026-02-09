Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил иск первого состава группы "Парк Горького" к Стасу Намину - РИА Новости, 09.02.2026
17:44 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/namin-2073264955.html
Суд отложил иск первого состава группы "Парк Горького" к Стасу Намину
Суд по интеллектуальным правам отложил на 16 марта слушания по заявлению троих музыкантов из первого состава группы "Парк Горького", которые оспаривают решения... РИА Новости, 09.02.2026
Суд отложил иск первого состава группы "Парк Горького" к Стасу Намину

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтас Намин
Стас Намин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам отложил на 16 марта слушания по заявлению троих музыкантов из первого состава группы "Парк Горького", которые оспаривают решения Роспатента, отказавшегося аннулировать четыре товарных знака со словесными элементами "Парк Горького" и Gorky Park, принадлежащие основателю коллектива Стасу Намину, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявители Алексей Белов, Александр Миньков (псевдоним Александр Маршал) и Александр Львов называют себя оригинальным составом коллектива и считают, что Намин зарегистрировал свои товарные знаки с нарушением законодательства.
По мнению заявителей, нарушены нормы, запрещающие регистрацию брендов, способных ввести потребителей в заблуждение "относительно товара, его изготовителя или места производства", а также запрещающие регистрацию обозначений, тождественных названию известного "произведения науки, литературы или искусства".
По мнению музыкантов, группа "Парк Горького" ассоциируется именно с ними, а товарные знаки Намина копируют название дебютного альбома группы 1989 года – Gorky Park, который достиг 80-го места в чарте американского журнала Billboard.
Роспатент в октябре отклонил возражения троих музыкантов на регистрацию брендов Намина в 2018 году. Он отметил, что они ассоциируются также с их правообладателем – создателем и продюсером группы. Патентное ведомство указало, что представленные лицами, подавшими возражение, сведения о контрактах, заключенных в последующие периоды деятельности группы на территории США, не опровергают данные о "решающей и значительной роли правообладателя в создании и раскрутке" "Парка Горького".
В заявлении, поданном в суд, Белов, Миньков и Львов просят признать четыре решения Роспатента незаконными. Суд в понедельник провел предварительные слушания.
Ранее эти же музыканты пытались отменить регистрацию брендов Намина в связи с их неиспользованием. Суд частично удовлетворил их требования, аннулировав знаки для большого числа товаров и услуг, но защитив права Намина на их использование для услуг по организации и проведению концертов.
Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Наминым в 1987 году. Впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году – группа выступила на концертах Scorpions в Петербурге. В конце 80-х в состав входили Белов, Миньков и Львов. В 1990 году группа распалась. Намин с 2022 года собрал новый коллектив, с которым сотрудничает солист первого состава Николай Носков. При этом Белов, Миньков и Львов тоже возобновили концертную деятельность.
