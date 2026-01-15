https://ria.ru/20260115/namin-2068090418.html
Друг пасынка Намина сообщил в суде о двух его попытках суицида
Друг пасынка Намина сообщил в суде о двух его попытках суицида
Друг пасынка Намина сообщил в суде о двух его попытках суицида
Друг пасынка рок-музыканта Стаса Намина сообщил в суде, что Роман Ткаченко дважды пытался покончить с собой, после чего проходил психиатрическое лечение
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 15 янв - РИА Новости. Друг пасынка рок-музыканта Стаса Намина сообщил в суде, что Роман Ткаченко дважды пытался покончить с собой, после чего проходил психиатрическое лечение, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
"Мой друг дважды пытался покончить с собой… после чего он приходил психиатрическое лечение в соответствующем заведении… Одиночество к этому подтолкнуло. Он (Ткаченко - ред.) чувствовал себя одиноким, ненужным", - сказал друг Ткаченко, допрошенный в суде в качестве свидетеля.
Свидетель также рассказал, что когда-то Ткаченко расстался со своей девушкой и "это поменяло его на "до" и "после", это было ещё до его учебы в университете.
Также, по словам мужчины, у Ткаченко были хорошие отношения с бабушкой и братом, в убийстве которых он обвиняется.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района
в октябре 2023 года. Пасынок Намина
на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК
, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.