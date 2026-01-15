Друг пасынка Намина сообщил в суде о двух его попытках суицида

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 15 янв - РИА Новости. Друг пасынка рок-музыканта Стаса Намина сообщил в суде, что Роман Ткаченко дважды пытался покончить с собой, после чего проходил психиатрическое лечение, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

"Мой друг дважды пытался покончить с собой… после чего он приходил психиатрическое лечение в соответствующем заведении… Одиночество к этому подтолкнуло. Он (Ткаченко - ред.) чувствовал себя одиноким, ненужным", - сказал друг Ткаченко, допрошенный в суде в качестве свидетеля.

Свидетель также рассказал, что когда-то Ткаченко расстался со своей девушкой и "это поменяло его на "до" и "после", это было ещё до его учебы в университете.

Также, по словам мужчины, у Ткаченко были хорошие отношения с бабушкой и братом, в убийстве которых он обвиняется.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК , он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу.