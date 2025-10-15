Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение дела пасынка Стаса Намина - РИА Новости, 15.10.2025
14:53 15.10.2025
Суд отложил рассмотрение дела пасынка Стаса Намина
Суд отложил рассмотрение дела пасынка Стаса Намина - РИА Новости, 15.10.2025
Суд отложил рассмотрение дела пасынка Стаса Намина
Мособлсуд отложил до декабря рассмотрение уголовного дела в отношении пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия
севастополь
истринский район
россия
стас намин
следственный комитет россии (ск рф)
Новости
происшествия, севастополь, истринский район, россия, стас намин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Истринский район, Россия, Стас Намин, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отложил рассмотрение дела пасынка Стаса Намина

Суд отложил до декабря рассмотрение дела пасынка Стаса Намина

© СК РФРоман Ткаченко
Роман Ткаченко - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© СК РФ
Роман Ткаченко . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мособлсуд отложил до декабря рассмотрение уголовного дела в отношении пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, так как его не доставили в инстанцию, передает корреспондент РИА Новости.
"Отложить судебное заседание на 24 декабря 2025 года", - сказала судья.
Как стало известно в суде, Ткаченко не доставили в суд из другого региона, где ему проводили психиатрическую экспертизу. Кроме того, в инстанцию ещё не вернулись материалы уголовного дела с результатами данной экспертизы.
Как сообщали СМИ, обвиняемый находился в лечебном учреждении в Севастополе.
Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу. В среду судебное заседание рок-музыкант не посетил, при этом в суд явилась ещё одна потерпевшая, но кем она приходилась погибшим, не уточнялось.
Ранее Ткаченко продлили арест до 1 января 2026 года.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал.
Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту: основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.
ПроисшествияСевастопольИстринский районРоссияСтас НаминСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
