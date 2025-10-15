https://ria.ru/20251015/sud-2048401238.html
Суд отложил рассмотрение дела пасынка Стаса Намина
Суд отложил рассмотрение дела пасынка Стаса Намина
Мособлсуд отложил до декабря рассмотрение уголовного дела в отношении пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и... РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мособлсуд отложил до декабря рассмотрение уголовного дела в отношении пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, так как его не доставили в инстанцию, передает корреспондент РИА Новости.
"Отложить судебное заседание на 24 декабря 2025 года", - сказала судья.
Как стало известно в суде, Ткаченко не доставили в суд из другого региона, где ему проводили психиатрическую экспертизу. Кроме того, в инстанцию ещё не вернулись материалы уголовного дела с результатами данной экспертизы.
Как сообщали СМИ, обвиняемый находился в лечебном учреждении в Севастополе
.
Стас Намин
признан потерпевшим по данному уголовному делу. В среду судебное заседание рок-музыкант не посетил, при этом в суд явилась ещё одна потерпевшая, но кем она приходилась погибшим, не уточнялось.
Ранее Ткаченко продлили арест до 1 января 2026 года.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района
в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК
, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.
Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал.
Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту: основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.