Суд отложил рассмотрение дела пасынка Стаса Намина

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мособлсуд отложил до декабря рассмотрение уголовного дела в отношении пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, так как его не доставили в инстанцию, передает корреспондент РИА Новости.

"Отложить судебное заседание на 24 декабря 2025 года", - сказала судья.

Как стало известно в суде, Ткаченко не доставили в суд из другого региона, где ему проводили психиатрическую экспертизу. Кроме того, в инстанцию ещё не вернулись материалы уголовного дела с результатами данной экспертизы.

Как сообщали СМИ, обвиняемый находился в лечебном учреждении в Севастополе

Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу. В среду судебное заседание рок-музыкант не посетил, при этом в суд явилась ещё одна потерпевшая, но кем она приходилась погибшим, не уточнялось.

Ранее Ткаченко продлили арест до 1 января 2026 года.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК , он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт.

Как следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, за месяц до ареста, в сентябре 2023 года, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован, и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал.

Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту: основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил.