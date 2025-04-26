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В Армении у музея братьев Микоян высадили памятную аллею к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:49 26.04.2025 (обновлено: 15:56 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/armeniya-2013589184.html
В Армении у музея братьев Микоян высадили памятную аллею к 80-летию Победы
В Армении у музея братьев Микоян высадили памятную аллею к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.04.2025
В Армении у музея братьев Микоян высадили памятную аллею к 80-летию Победы
Русский дом в Армении и местная "дочка" РЖД - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" - провели акцию по высадке памятной аллеи у музея братьев Микоян в армянском РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:49:00+03:00
2025-04-26T15:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
армения
россия
алексей мельников
стас намин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Русский дом в Армении и местная "дочка" РЖД - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" - провели акцию по высадке памятной аллеи у музея братьев Микоян в армянском селе Санаин Лорийской области республики, передает корреспондент РИА Новости. Музей братьев Микоян посвящен жизни и деятельности двух выдающихся уроженцев Санаина - крупнейшего советского государственного деятеля Анастаса Микояна и знаменитого авиаконструктора Артема Микояна. К акции присоединились участники флагманского проекта Россотрудничества "Новое поколение" , представители общественных организаций, школьники, волонтеры. Музей посетил также внук Анастаса Микояна, известный музыкант, композитор, продюсер и режиссер Стас Намин. Он рассказал интересные эпизоды из биографии своего деда, о котором написал книгу, и пообещал оказать содействие музею. Врио руководителя Русского дома в Армении Виктория Дерипаско сообщила журналистам, что памятная аллея из туй высажена вместо погибшей аллеи самшитов. "Мы начали искать партнеров и возможность восстановить аллею. Вместе с нашими партнерами из ЮКЖД мы изыскали возможность для того, чтобы приобрести деревья, пригласить сюда неравнодушных волонтеров из числа дипломатов российского посольства, сотрудников ЮКЖД, сотрудников Русского дома, ребят со 102-й военной базы и наших ребят, которые с нами дружат, кто ездит по нашим программам из Армении в Россию, это "Новое поколение"... И вот мы сюда приехали в канун 80-летия Победы... Мы посадили 80 туй", - отметила Дерипаско. По ее словам, туи более устойчивы к различного рода заболеваниям, красиво растут и будут много лет радовать не только местных жителей, но и туристов, которые сюда приедут. "Для нас, для нашего Российского центра науки и культуры этот музей - точка притяжения, такой мостик через всю историю между между Арменией и Россией, между Советским Союзом и новой Арменией, и новой Россией. И сохранение памяти - это наша первая задача", - заявила она. По словам гендиректора ЮКЖД Алексея Мельникова, 80 туй символизируют 80 лет, прошедших со дня Великой Победы. "Нам приятно, что мы это делаем здесь, в Санаине, рядом с музеем братьев Микоян, которые внесли огромный вклад и в Победу советского народа, и в строительство Советского Союза. У нас общее пошлое и мы все понимаем какой огромный вклад был внесен и железнодорожниками Армении, и жителями Армении в нашу общую победу. Поэтому не провести эту работу было нельзя. Я надеюсь, что эти деревья вырастут, и будут радовать всех посетителей этого замечательного музея, и еще не раз напомнят о том великом прошлом, которое у нас было", - отметил Мельников.
https://ria.ru/20250404/armeniya-2009405792.html
https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html
https://ria.ru/20250421/erevan-2012628348.html
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армения, россия, алексей мельников, стас намин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Армения, Россия, Алексей Мельников, Стас Намин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Армении у музея братьев Микоян высадили памятную аллею к 80-летию Победы

Русский дом в Армении высадил аллею к 80-летию Победы у музея братьев Микоян

© Фото : Русский дом в Армении/TelegramРусский Дом и ЮКЖД высадили Памятную аллею в Санаине к 80-летию Победы
Русский Дом и ЮКЖД высадили Памятную аллею в Санаине к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : Русский дом в Армении/Telegram
Русский Дом и ЮКЖД высадили Памятную аллею в Санаине к 80-летию Победы
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Русский дом в Армении и местная "дочка" РЖД - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" - провели акцию по высадке памятной аллеи у музея братьев Микоян в армянском селе Санаин Лорийской области республики, передает корреспондент РИА Новости.
Музей братьев Микоян посвящен жизни и деятельности двух выдающихся уроженцев Санаина - крупнейшего советского государственного деятеля Анастаса Микояна и знаменитого авиаконструктора Артема Микояна.
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К акции присоединились участники флагманского проекта Россотрудничества "Новое поколение" , представители общественных организаций, школьники, волонтеры. Музей посетил также внук Анастаса Микояна, известный музыкант, композитор, продюсер и режиссер Стас Намин. Он рассказал интересные эпизоды из биографии своего деда, о котором написал книгу, и пообещал оказать содействие музею.
Врио руководителя Русского дома в Армении Виктория Дерипаско сообщила журналистам, что памятная аллея из туй высажена вместо погибшей аллеи самшитов.
«
"Мы начали искать партнеров и возможность восстановить аллею. Вместе с нашими партнерами из ЮКЖД мы изыскали возможность для того, чтобы приобрести деревья, пригласить сюда неравнодушных волонтеров из числа дипломатов российского посольства, сотрудников ЮКЖД, сотрудников Русского дома, ребят со 102-й военной базы и наших ребят, которые с нами дружат, кто ездит по нашим программам из Армении в Россию, это "Новое поколение"... И вот мы сюда приехали в канун 80-летия Победы... Мы посадили 80 туй", - отметила Дерипаско.
По ее словам, туи более устойчивы к различного рода заболеваниям, красиво растут и будут много лет радовать не только местных жителей, но и туристов, которые сюда приедут.
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"Для нас, для нашего Российского центра науки и культуры этот музей - точка притяжения, такой мостик через всю историю между между Арменией и Россией, между Советским Союзом и новой Арменией, и новой Россией. И сохранение памяти - это наша первая задача", - заявила она.
По словам гендиректора ЮКЖД Алексея Мельникова, 80 туй символизируют 80 лет, прошедших со дня Великой Победы.
"Нам приятно, что мы это делаем здесь, в Санаине, рядом с музеем братьев Микоян, которые внесли огромный вклад и в Победу советского народа, и в строительство Советского Союза. У нас общее пошлое и мы все понимаем какой огромный вклад был внесен и железнодорожниками Армении, и жителями Армении в нашу общую победу. Поэтому не провести эту работу было нельзя. Я надеюсь, что эти деревья вырастут, и будут радовать всех посетителей этого замечательного музея, и еще не раз напомнят о том великом прошлом, которое у нас было", - отметил Мельников.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАрменияРоссияАлексей МельниковСтас НаминФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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