Культура
 
11:00 27.11.2025
Умерла мать Стаса Намина Нами Микоян
Мать музыканта Стаса Намина и невестка крупного советского государственного деятеля Анастаса Микояна Нами Микоян скончалась в возрасте 97 лет, сообщает... РИА Новости, 27.11.2025
культура
россия
нами микоян
стас намин
общество
новости культуры
россия
россия, нами микоян, стас намин, общество, новости культуры
Культура, Россия, Нами Микоян, Стас Намин, Общество, Новости культуры
Умерла мать Стаса Намина Нами Микоян

Мать Стаса Намина Нами Микоян умерла в возрасте 97 лет

© РИА Новости / Максим Блинов Нами Микоян
© РИА Новости / Максим Блинов
Нами Микоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Мать музыканта Стаса Намина и невестка крупного советского государственного деятеля Анастаса Микояна Нами Микоян скончалась в возрасте 97 лет, сообщает пресс-служба Союза армян России.
"Еще одна печальная весть пришла этой ночью. Скончалась Нами Артемовна Микоян - мать рок-музыканта и продюсера Стаса Намина", - говорится в сообщении.
В Союзе армян России напомнили, что 21 ноября Нами Микоян исполнилось 97 лет.
«
"Нами Артемовна была историком-музыковедом, журналистом, автором многих публикаций, в частности, книги воспоминаний "Своими глазами". Ее мужем был Алексей Микоян, генерал-лейтенант авиации, сын Анастаса Микояна", - отмечается в сообщении.
 
КультураРоссияНами МикоянСтас НаминОбществоНовости культуры
 
 
