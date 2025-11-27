https://ria.ru/20251127/mikoyan-2057941400.html
Умерла мать Стаса Намина Нами Микоян
Умерла мать Стаса Намина Нами Микоян - РИА Новости, 27.11.2025
Умерла мать Стаса Намина Нами Микоян
Мать музыканта Стаса Намина и невестка крупного советского государственного деятеля Анастаса Микояна Нами Микоян скончалась в возрасте 97 лет, сообщает... РИА Новости, 27.11.2025
Умерла мать Стаса Намина Нами Микоян
Мать Стаса Намина Нами Микоян умерла в возрасте 97 лет