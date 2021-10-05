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Биография Юлии Пересильд
Биография Юлии Пересильд - РИА Новости, 05.10.2021
Биография Юлии Пересильд
Актриса театра и кино Юлия Сергеевна Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:18
2021-10-05T00:19
справки
псков
юлия пересильд
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Актриса театра и кино Юлия Сергеевна Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове.После окончания средней школы поступила в Псковский педагогический институт на факультет русской филологии. Проучившись год, уехала в Москву и поступила в Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).В 2006 году окончила актерское отделение режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС), мастерская Олега Кудряшова.Играла в театре "Школа современной пьесы".С 2007 года Пересильд является актрисой Театра наций.В театре она участвовала в спектаклях: "Женихи", "Снегири", играет в спектаклях "Рассказы Шукшина", "Электра", "Киллер Джо", "Figaro. События одного дня", "Шведская спичка", "Грозагроза", "Фрекен Жюли", "Fарс-Мажорный концерт", "Песни военных лет", "Дядя Ваня". Актриса также занята в спектакле "Варшавская мелодия" в московском Театре на Малой Бронной и постановке "Солнечная линия" Центра имени Вс. Мейерхольда. Как режиссер поставила спектакль "Каштанка" по Антону Чехову в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.В кино Юлия Пересильд дебютировала в сериале "Участок" (2003). Первую главную роль она сыграла в сериале "Принцесса и нищий" (2005). Затем она сыграла главные роли в фильмах и сериалах "Карамболь" (2006), "Невеста" (2006), "Однажды в провинции" (2008), "Дело гатронома №1" (2011), "Лето волков" (2011), "Зоннентау" (2012), "Палач" (2014), "Битва за Севастополь" (2015), "Людмила Гурченко" (2015), "Победители" (2017), "Холодное танго" (2017), "Золотая орда" (2018) и др.Среди киноработ последних лет – роли в картинах и сериалах "Sheena667" (2019), "Конец сезона" (2019), "Эсав" (2019), "Трое" (2020), "Зулейха открывает глаза" (2020), "Угрюм-река" (2020), "Медиатор" (2021), "Молоко" (2021), "Петровы в гриппе" (2021) .Всего Пересильд сыграла более 70 ролей в кино.В конце апреля 2021 года Юлия Пересильд вошла в список претенденток для съемок первого художественного фильма в космосе "Вызов", которые пройдут на борту Международной космической станции (МКС). В мае 2021 года стало известно, что актриса полетит на МКС для съемок фильма. 31 августа 2021 года Главная медицинская комиссия допустила экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко к полету на МКС для съемки на орбите художественного фильма "Вызов". Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 5 октября 2021 года. Пересильд и Шипенко отправится на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Ожидается, что 17 октября актриса и режиссер вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Юлия Пересильд удостоена различных наград. В 2018 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области культуры 2016 года за создание художественного фильма "Битва за Севастополь", Премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2012 года. Актриса была дважды удостоена премии "Золотой орел" (за 2010, 2015), приза российских кинокритиков и кинопрессы "Белый слон" (2010), премии "Хрустальная Турандот" (2010), премии "Звезда театрала" (2011), премии "Фигаро" Премия Фигаро (2016), приза фестиваля "Литература и кино" в Гатчине (2017). Она была также отмечена призом Пекинского международного кинофестиваля (2015).Юлия Пересильд является попечителем благотворительного фонда "Галчонок", помогающего детям с органическими поражениями центральной нервной системы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, псков, юлия пересильд
00:18 05.10.2021 (обновлено: 00:19 05.10.2021)
 

Биография Юлии Пересильд

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд на пресс-конференции на космодроме Байконур
Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд на пресс-конференции на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актриса театра и кино Юлия Сергеевна Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове.
После окончания средней школы поступила в Псковский педагогический институт на факультет русской филологии. Проучившись год, уехала в Москву и поступила в Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).
В 2006 году окончила актерское отделение режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС), мастерская Олега Кудряшова.
Играла в театре "Школа современной пьесы".
С 2007 года Пересильд является актрисой Театра наций.
В театре она участвовала в спектаклях: "Женихи", "Снегири", играет в спектаклях "Рассказы Шукшина", "Электра", "Киллер Джо", "Figaro. События одного дня", "Шведская спичка", "Грозагроза", "Фрекен Жюли", "Fарс-Мажорный концерт", "Песни военных лет", "Дядя Ваня".
Актриса также занята в спектакле "Варшавская мелодия" в московском Театре на Малой Бронной и постановке "Солнечная линия" Центра имени Вс. Мейерхольда.
Как режиссер поставила спектакль "Каштанка" по Антону Чехову в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.
В кино Юлия Пересильд дебютировала в сериале "Участок" (2003). Первую главную роль она сыграла в сериале "Принцесса и нищий" (2005). Затем она сыграла главные роли в фильмах и сериалах "Карамболь" (2006), "Невеста" (2006), "Однажды в провинции" (2008), "Дело гатронома №1" (2011), "Лето волков" (2011), "Зоннентау" (2012), "Палач" (2014), "Битва за Севастополь" (2015), "Людмила Гурченко" (2015), "Победители" (2017), "Холодное танго" (2017), "Золотая орда" (2018) и др.
Среди киноработ последних лет – роли в картинах и сериалах "Sheena667" (2019), "Конец сезона" (2019), "Эсав" (2019), "Трое" (2020), "Зулейха открывает глаза" (2020), "Угрюм-река" (2020), "Медиатор" (2021), "Молоко" (2021), "Петровы в гриппе" (2021) .
Всего Пересильд сыграла более 70 ролей в кино.
В конце апреля 2021 года Юлия Пересильд вошла в список претенденток для съемок первого художественного фильма в космосе "Вызов", которые пройдут на борту Международной космической станции (МКС). В мае 2021 года стало известно, что актриса полетит на МКС для съемок фильма. 31 августа 2021 года Главная медицинская комиссия допустила экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко к полету на МКС для съемки на орбите художественного фильма "Вызов". Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 5 октября 2021 года. Пересильд и Шипенко отправится на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Ожидается, что 17 октября актриса и режиссер вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Юлия Пересильд удостоена различных наград. В 2018 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.
Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области культуры 2016 года за создание художественного фильма "Битва за Севастополь", Премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2012 года.
Актриса была дважды удостоена премии "Золотой орел" (за 2010, 2015), приза российских кинокритиков и кинопрессы "Белый слон" (2010), премии "Хрустальная Турандот" (2010), премии "Звезда театрала" (2011), премии "Фигаро" Премия Фигаро (2016), приза фестиваля "Литература и кино" в Гатчине (2017).
Она была также отмечена призом Пекинского международного кинофестиваля (2015).
Юлия Пересильд является попечителем благотворительного фонда "Галчонок", помогающего детям с органическими поражениями центральной нервной системы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПсковЮлия Пересильд
 
 
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