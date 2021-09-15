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Биография Элизабет Трасс
Биография Элизабет Трасс - РИА Новости, 15.09.2021
Биография Элизабет Трасс
Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года. Детские годы провела в Лидсе (графство Йоркшир). РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:36
2021-09-15T19:36
справки
великобритания
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Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года. Детские годы провела в Лидсе (графство Йоркшир).Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.В 17 лет стала активным членом либеральных демократов, во время учебы возглавляла университетское либерально-демократическое общество. На последнем курсе университета перешла к консерваторам. После окончания университета работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable &amp; Wireless.В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform.В 2010 году после двух безуспешных попыток была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.В сентябре 2012 года премьер-министр Великобритании (2010-2016) Дэвид Кэмерон назначил ее на должность парламентского помощника министра образования.С июля 2014 года Трасс занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.В июле 2016 года Элизабет Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции в первом кабинете (2016-2017) Терезы Мэй.С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.24 июля 2019 года Элизабет Трасс была назначена министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона.10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия.15 сентября 2021 года Элизабет Трасс была назначена министром иностранных дел и международного развития Великобритании.Элизабет Трасс замужем, у нее две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, великобритания
19:36 15.09.2021
 

Биография Элизабет Трасс

© REUTERS / Pedja StanisicЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Pedja Stanisic
Читать ria.ru в
Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года. Детские годы провела в Лидсе (графство Йоркшир).
Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.
В 17 лет стала активным членом либеральных демократов, во время учебы возглавляла университетское либерально-демократическое общество. На последнем курсе университета перешла к консерваторам.
После окончания университета работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.
В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform.
В 2010 году после двух безуспешных попыток была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.
В сентябре 2012 года премьер-министр Великобритании (2010-2016) Дэвид Кэмерон назначил ее на должность парламентского помощника министра образования.
С июля 2014 года Трасс занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
В июле 2016 года Элизабет Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции в первом кабинете (2016-2017) Терезы Мэй.
С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.
24 июля 2019 года Элизабет Трасс была назначена министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона.
10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия.
15 сентября 2021 года Элизабет Трасс была назначена министром иностранных дел и международного развития Великобритании.
Элизабет Трасс замужем, у нее две дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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