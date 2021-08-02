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Дело Майкла Калви

Дело Майкла Калви - РИА Новости, 02.08.2021

Дело Майкла Калви

13 февраля 2019 года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T00:40

2021-08-02T00:40

2021-08-02T00:40

справки

майкл калви

россия

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13 февраля 2019 года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиарда рублей по материалам, поступившим из управления "К" ФСБ России. Речь идет о выданном в 2015 году банком "Восточный" кредите "Первому коллекторскому бюро" и подписанном гендиректором Бюро отступном.Дело было возбуждено по заявлению миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова. 15 февраля 2019 года стало известно о задержании в Москве в рамках этого дела американца Майкла Калви, основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok, которая с 1994 года занимается инвестициями в России и других странах СНГ. 16 февраля он был арестован. Вместе с Калви правоохранительные органы задержали еще пять человек – директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера фонда Baring Vostok в области медиа Вагана Абгаряна, советника председателя правления ПАО "Норвик Банк" и экс-главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова. Они были арестованы 15 февраля, всем было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 21 февраля Майклу Калви и Филиппу Дельпалю было предъявлено официальное обвинение. По версии следствия, Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. По данным СК РФ, они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем было заявлено. Калви считает, что настоящей причиной его ареста является крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм банка (реорганизован и присоединен к "Восточному" в начале 2017 года). Майкл Калви заявил в суде, что был оговорен акционером банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым из-за корпоративного спора в Лондонском арбитраже, в рамках которого Baring требует с него и еще одного совладельца "Восточного" Артема Аветисяна суммарно 17 миллиардов рублей. 11 апреля 2019 года Басманный суд Москвы по просьбе следствия освободил Калви из СИЗО и перевел его под домашний арест. В тот же день суд перевел под домашний арест Алексея Кордичева, который, согласно оглашенным материалам дела, полностью признал вину и дал изобличающие показания на себя и других фигурантов. Однако в январе 2020 года стало известно, что Кордичев не заключал сделку со следствием. 15 августа 2019 года Мосгорсуд отпустил из СИЗО Филиппа Дельпаля под домашний арест. Также Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста Калви. Следователь исключил из запрета общение с любыми лицами, изменил на запрет на общение с потерпевшим, свидетелями и другими фигурантами по делу.19 декабря 2019 года в рамках дела был задержан бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов, 20 декабря он был помещен под домашний арест. 24 декабря 2019 года СК РФ переквалифицировал обвинение со статьи "мошенничество в особо крупном размере" (часть 4 статьи 159 УК РФ) на "растрату в особо крупном размере" (часть 4 статьи 160 УК РФ).12 февраля 2020 года Мосгорсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна и Максима Владимирова.28 октября 2020 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против Майкла Калви и его партнеров.28 октября 2020 года банк "Восточный" и "Первое коллекторское бюро" достигли соглашения, согласно которому банк получит 2,5 миллиарда рублей. Банк "Восточный" объявил, что откажется от гражданского иска в рамках уголовного дела против Майкла Калви. 12 ноября 2020 года Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви, смягчив меру пресечения. Калви назначили "запрет определенных действий", ему нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00, общаться с обвиняемыми и свидетелями и посещать банк "Восточный". Судья обратил внимание на состояние здоровья Калви, который перенес операцию и для реабилитации нуждается в прогулках на свежем воздухе.Помимо Калви, мера пресечения в виде запрета определенных действий была избрана в отношении Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Филиппа Дельпаля, Максима Владимирова, а также Алексея Кордичева. Дело рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых семь человек, им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого – 10 лет лишения свободы. Никто вину не признает. 15 июля 2021 года прокурор попросил условные сроки для всех фигурантов дела. Гособвинение попросило суд приговорить Майкла Калви к шести годам лишения свободы условно, Филиппа Дельпаля – к пяти годам лишения свободы условно. Для остальных прокурор запросил сроки от четырех до пяти с половиной лет. Приговор огласят 2 августа.В поддержку Калви выступали предприниматели и топ-менеджеры, в том числе Олег Тиньков и бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, глава Сбербанка Герман Греф, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов. 16 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил, что призвал Россию отпустить Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей. Байден упомянул, что поднял вопрос по делу Калви во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 июля 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно, что иностранный бизнес внимательно наблюдает за этим делом. Иностранные предприниматели неоднократно встречались с президентом России и поднимали тему Калви. Каждый раз президент давал объяснение о невозможности вмешательства в судебные дела. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, майкл калви, россия