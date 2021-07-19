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Майкл Калви выступил в суде с последним словом
Майкл Калви выступил в суде с последним словом - РИА Новости, 19.07.2021
Майкл Калви выступил в суде с последним словом
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, заявил, что он в непростые для России... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:03
2021-07-19T12:03
майкл калви
дело bаring vostok
мещанский суд г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, заявил, что он в непростые для России времена отстаивал ее привлекательность для инвестиций."Ваша честь, за этот долгий процесс вы услышали множество свидетельств и показаний обеих сторон, и все они без тени сомнения доказывают, что и я, и мои коллеги действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков", - заявил Калви в Мещанском суде Москвы, выступая с последним словом.На прошлой неделе во время прений сторон прокурор назвал Калви и других подсудимых акулами бизнеса и попросил условные сроки для всех фигурантов дела (для Калви – самый длительный, на 6 лет). Его адвокат Тимофей Гриднев, выступая в прениях, назвал обвинение абсурдным."Единственный аргумент обвинения по поводу преступной группы был, что я и мои коллеги - акулы бизнеса. Больше никаких доводов у обвинения нет. Акулы бизнеса – значит, преступная группа. Они даже не попытались что-либо доказать - ни роль каждого в группе, ни взаимодействие, ни выполненные действия этой группы. А мысль о том, что я "акула", просто абсурдна; о моей честности публично говорили многие ведущие фигуры российского бизнес-сообщества, в том числе Герман Греф, Кирилл Дмитриев, Андрей Костин, Олег Тинькофф и многие другие", - отметил Калви."Даже после 2014 года, когда геополитический климат ухудшился и в отношении России были введены санкции, я продолжал защищать имидж России как привлекательной страны для работы и инвестиций. С 2014 года фонды Baring Vostok инвестировали более 800 миллионов долларов в Россию в то время, когда многие другие иностранные инвесторы покидали страну", - заявил Калви.По его мнению, исследованные в суде доказательства не только не изобличают его в преступлении, но элементарно подтверждают его невиновность и невиновность его коллег."Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество. Я очень надеюсь, что ваше решение станет символом независимости и справедливости российского правосудия", - завершил Калви свое выступление.Дело рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых семь человек, им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого - 10 лет лишения свободы. Никто вину не признает.Следствие полагает, что Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.
https://ria.ru/20190411/1552613044.html
https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html
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майкл калви, дело bаring vostok, мещанский суд г. москвы, москва, происшествия
12:03 19.07.2021
 
Майкл Калви выступил в суде с последним словом

Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиарда рублей, выступил в суде с последним словом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, заявил, что он в непростые для России времена отстаивал ее привлекательность для инвестиций.
"Ваша честь, за этот долгий процесс вы услышали множество свидетельств и показаний обеих сторон, и все они без тени сомнения доказывают, что и я, и мои коллеги действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков", - заявил Калви в Мещанском суде Москвы, выступая с последним словом.
На прошлой неделе во время прений сторон прокурор назвал Калви и других подсудимых акулами бизнеса и попросил условные сроки для всех фигурантов дела (для Калви – самый длительный, на 6 лет). Его адвокат Тимофей Гриднев, выступая в прениях, назвал обвинение абсурдным.
"Единственный аргумент обвинения по поводу преступной группы был, что я и мои коллеги - акулы бизнеса. Больше никаких доводов у обвинения нет. Акулы бизнеса – значит, преступная группа. Они даже не попытались что-либо доказать - ни роль каждого в группе, ни взаимодействие, ни выполненные действия этой группы. А мысль о том, что я "акула", просто абсурдна; о моей честности публично говорили многие ведущие фигуры российского бизнес-сообщества, в том числе Герман Греф, Кирилл Дмитриев, Андрей Костин, Олег Тинькофф и многие другие", - отметил Калви.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2019
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Дело Майкла Калви
"Даже после 2014 года, когда геополитический климат ухудшился и в отношении России были введены санкции, я продолжал защищать имидж России как привлекательной страны для работы и инвестиций. С 2014 года фонды Baring Vostok инвестировали более 800 миллионов долларов в Россию в то время, когда многие другие иностранные инвесторы покидали страну", - заявил Калви.
По его мнению, исследованные в суде доказательства не только не изобличают его в преступлении, но элементарно подтверждают его невиновность и невиновность его коллег.
"Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество. Я очень надеюсь, что ваше решение станет символом независимости и справедливости российского правосудия", - завершил Калви свое выступление.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 17:36
Калви заявил, что хотел бы и дальше работать в России
Дело рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых семь человек, им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого - 10 лет лишения свободы. Никто вину не признает.
Следствие полагает, что Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.
Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Майкл КалвиДело Bаring VostokМещанский суд г. МосквыМоскваПроисшествия
 
 
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