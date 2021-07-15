https://ria.ru/20210715/srok-1741387245.html

Прокурор запросил для Калви и Дельпаля условные сроки

Прокурор запросил для Калви и Дельпаля условные сроки - РИА Новости, 15.07.2021

Прокурор запросил для Калви и Дельпаля условные сроки

Прокурор попросил Мещанский суд Москвы дать основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви и его соратнику французу Филиппу Дельпалю... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:45

2021-07-15T14:45

2021-07-15T16:08

россия

маркус эдерер

следственный комитет россии (ск рф)

евросоюз

майкл калви

дело bаring vostok

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Прокурор попросил Мещанский суд Москвы дать основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви и его соратнику французу Филиппу Дельпалю условные сроки, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Их и других фигурантов этого дела следствие считает участниками растраты 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Подсудимые виновными себя не считают."Прошу назначить наказание Калви в виде шести лет лишения свободы. Прошу наказание считать условным… Дельпалю прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", — сказал прокурор.Для остальных он запросил сроки от четырех до пяти с половиной лет.При этом изначально обвинитель заявлял о необходимости реальных сроков, однако в конце речи он сослался на смягчающие обстоятельства: погашение ущерба, положительные характеристики и другие.Однако к тому времени журналисты уже успели передать сообщения о реальных сроках и затем вынуждены были их править.Следствие полагает, что Калви вместе с Дельпалем, Ваганом Абгаряном и Иваном Зюзиным убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном. Согласно документу вместо возврата долга "Восточному" передали 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК России.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Всем фигурантам вменяется статья о растрате в особо крупном размере, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.Процесс привлек большое внимание за рубежом. Как заявлял РИА Новости посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, дело Baring Vostok "продолжает оказывать негативное влияние на деловой климат и доверие инвесторов" к российскому государству. Похожего мнения придерживается и сам Калви.

https://ria.ru/20210616/kalvi-1737309994.html

https://ria.ru/20210217/kalvi-1597878044.html

https://ria.ru/20210602/kalvi-1735234524.html

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россия, маркус эдерер, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, майкл калви, дело bаring vostok, москва, происшествия