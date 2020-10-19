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https://ria.ru/20201019/titov-1580551729.html
Титов призвал генпрокурора учесть аргументы защиты по делу Baring Vostok
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой принять во внимание ряд документов, представленных стороной... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T20:17
2020-10-19T20:17
майкл калви
дело bаring vostok
игорь краснов
борис титов
люксембург (государство)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Бизнес-омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> обратился к генеральному прокурору России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорю Краснову</a> с просьбой принять во внимание ряд документов, представленных стороной защиты по <a href="https://ria.ru/category_zaderzhanie-sotrudnikov-baring-vostok/" target="_blank">делу Baring Vostok</a>. Документ есть в распоряжении РИА Новости.В письме Титов отмечает, что ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела практически завершено. Сторона защиты внесла ходатайства о приобщении ряда значимых для объективного расследования документов. В ближайшее время материалы дела с обвинительным заключением поступят в Генеральную прокуратуру.Это уже не первое обращение омбудсмена к генпрокурору по делу Baring. В конце января Титов просил проверить законность мер пресечения, применяющихся к фигурантам дела Baring Vostok. Он также неоднократно указывал, что это спор хозяйствующих субъектов, который не должен рассматриваться в уголовной плоскости.Дело BaringБанк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания после ареста основателя Baring Vostok <a href="http://ria.ru/person_maykl-kalvi/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Калви</a> и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, Калви с топ-менеджером французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG).По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" 9,99% акций банка.Ранее в октябре Baring Vostok сообщал РИА Новости, что ведет переговоры с компанией "Финвижн" Артема Аветисяна по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка "Восточный".Позиция защитыТитов в письме указывает, что речь в частности идет о представленных стороной защиты судебных решениях, которые устанавливают обстоятельства об урегулировании задолженности в размере 2,5 миллиарда рублей между банком и "Первым коллекторским бюро" на взаимовыгодных условиях и к обоюдному удовлетворению интересов сторон."Выводы суда поддержаны Арбитражным судом Дальневосточного округа и Верховным Судом РФ. При этом представители банка занимали последовательную позицию об урегулировании задолженности и отсутствии причинения ущерба интересам банка", - пишет Титов.Кроме того, это два правовых заключения специалистов в люксембургском праве (IFTG зарегистрирована в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a>), которые отражают вопросы, имеющие значение для определения реальной стоимости переданных акций."Тем не менее, в удовлетворении ходатайств отказано. При наличии таких документов следствием не предпринято никаких мер по устранению противоречий между установленным решением арбитражного суда фактами, мнением независимых экспертов и позицией, положенной в основу обвинения", - указал омбудсмен."Прошу рассмотреть возможность учесть позицию стороны защиты при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением в Генеральную прокуратуру", - обратился Титов.
https://ria.ru/20201006/kalvi-1578442574.html
https://ria.ru/20200713/1574291886.html
https://realty.ria.ru/20200724/1574838139.html
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майкл калви, дело bаring vostok, игорь краснов, борис титов, люксембург (государство), происшествия

Титов призвал генпрокурора учесть аргументы защиты по делу Baring Vostok

20:17 19.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой принять во внимание ряд документов, представленных стороной защиты по делу Baring Vostok. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В письме Титов отмечает, что ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела практически завершено. Сторона защиты внесла ходатайства о приобщении ряда значимых для объективного расследования документов. В ближайшее время материалы дела с обвинительным заключением поступят в Генеральную прокуратуру.
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Это уже не первое обращение омбудсмена к генпрокурору по делу Baring. В конце января Титов просил проверить законность мер пресечения, применяющихся к фигурантам дела Baring Vostok. Он также неоднократно указывал, что это спор хозяйствующих субъектов, который не должен рассматриваться в уголовной плоскости.

Дело Baring

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, Калви с топ-менеджером французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG).
По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
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Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" 9,99% акций банка.
Ранее в октябре Baring Vostok сообщал РИА Новости, что ведет переговоры с компанией "Финвижн" Артема Аветисяна по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка "Восточный".

Позиция защиты

Титов в письме указывает, что речь в частности идет о представленных стороной защиты судебных решениях, которые устанавливают обстоятельства об урегулировании задолженности в размере 2,5 миллиарда рублей между банком и "Первым коллекторским бюро" на взаимовыгодных условиях и к обоюдному удовлетворению интересов сторон.
"Выводы суда поддержаны Арбитражным судом Дальневосточного округа и Верховным Судом РФ. При этом представители банка занимали последовательную позицию об урегулировании задолженности и отсутствии причинения ущерба интересам банка", - пишет Титов.
Кроме того, это два правовых заключения специалистов в люксембургском праве (IFTG зарегистрирована в Люксембурге), которые отражают вопросы, имеющие значение для определения реальной стоимости переданных акций.
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"Тем не менее, в удовлетворении ходатайств отказано. При наличии таких документов следствием не предпринято никаких мер по устранению противоречий между установленным решением арбитражного суда фактами, мнением независимых экспертов и позицией, положенной в основу обвинения", - указал омбудсмен.
"Прошу рассмотреть возможность учесть позицию стороны защиты при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением в Генеральную прокуратуру", - обратился Титов.
 
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Майкл КалвиДело Bаring VostokИгорь КрасновБорис ТитовЛюксембург (государство)Происшествия
 
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