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РИА Новости

Мосгорсуд отпустил под домашний арест топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля

14:29 15.08.2019 (обновлено: 15:38 15.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФилипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отпустил из СИЗО топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обосновывая ходатайство о смягчении меры пресечения, адвокат Варвара Кнутова отметила, что "налицо волокита".
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
8 июля, 16:39РИА Новости
Назначенная 2,5 месяца назад экспертиза по делу Калви до сих пор не готова
"Следствие не представило никаких доказательств о том, что наш подзащитный может воспрепятствовать проведению расследования", — заявила она.
Следователь не возражал против смягчения меры пресечения.
В свою очередь, прокурор отметил, что семья Дельпаля купила квартиру в Москве.
"Кроме того, он обвиняется в совершении экономического преступления, считаю, избрание домашнего ареста не будет препятствовать расследованию", — добавил представитель надзорного ведомства.
В начале лета на Петербургском экономическом форуме Владимира Путина спросили, почему Калви выпустили из СИЗО, а Дельпаля — нет. Как отметил глава государства, одним из факторов стало то, что "у одних (Калви. — Прим. ред.) есть дом в Москве, а у других (Дельпаль. — Прим. ред.) нет". После этого семья француза купила квартиру в Хамовниках.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
9 июля, 18:08РИА Недвижимость
Дельпалю из Baring Vostok ради домашнего ареста купили квартиру в Москве
Также Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста Калви.
"Следователь исключил из запрета общение с любыми лицами, изменил на запрет на общение с потерпевшим, свидетелями и другими фигурантами по делу", — огласил решение судья.
Таким образом, теперь обвиняемый может без разрешения следователя общаться с родственниками, друзьями — всеми, кроме фигурантов дела.

Дело Baring Vostok

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.
По версии следствия, банк лишился этих денег из-за соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group по сильно завышенной оценке.
Впоследствии суд перевел Калви, а также бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева под домашний арест, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
5 августа, 11:13РИА Новости
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Майкл КалвиМоскваДело Bаring VostokМосковский городской судПроисшествия
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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста основателю Baring Vostok Калви
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