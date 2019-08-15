Мосгорсуд отпустил под домашний арест топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отпустил из СИЗО топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Обосновывая ходатайство о смягчении меры пресечения, адвокат Варвара Кнутова отметила, что "налицо волокита".

"Следствие не представило никаких доказательств о том, что наш подзащитный может воспрепятствовать проведению расследования", — заявила она.

Следователь не возражал против смягчения меры пресечения.

В свою очередь, прокурор отметил, что семья Дельпаля купила квартиру в Москве.

"Кроме того, он обвиняется в совершении экономического преступления, считаю, избрание домашнего ареста не будет препятствовать расследованию", — добавил представитель надзорного ведомства.

В начале лета на Петербургском экономическом форуме Владимира Путина спросили, почему Калви выпустили из СИЗО, а Дельпаля — нет. Как отметил глава государства, одним из факторов стало то, что "у одних (Калви. — Прим. ред.) есть дом в Москве, а у других (Дельпаль. — Прим. ред.) нет". После этого семья француза купила квартиру в Хамовниках.

Также Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста Калви.

"Следователь исключил из запрета общение с любыми лицами, изменил на запрет на общение с потерпевшим, свидетелями и другими фигурантами по делу", — огласил решение судья.

Таким образом, теперь обвиняемый может без разрешения следователя общаться с родственниками, друзьями — всеми, кроме фигурантов дела.

Дело Baring Vostok

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.

По версии следствия, банк лишился этих денег из-за соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group по сильно завышенной оценке.