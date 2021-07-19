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В Кремле прокомментировали дело Калви
В Кремле прокомментировали дело Калви - РИА Новости, 19.07.2021
В Кремле прокомментировали дело Калви
Отдельно взятое дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не может иметь глобального значения для инвестиционного климата в РФ, заявил журналистам... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:08
2021-07-19T13:08
россия
майкл калви
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отдельно взятое дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не может иметь глобального значения для инвестиционного климата в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."То, что иностранный бизнес внимательно наблюдает за этим делом, да, нам это хорошо известно. Иностранные предприниматели, большой бизнес иностранный, они неоднократно до этого времени встречались с главой нашего государства и поднимали тему Калви. Каждый раз президент давал объяснение о невозможности вмешательства в судебные дела, никто в них вмешиваться не будет. Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать, и то, что ситуация разрешится", - добавил он.Дело рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых семь человек, им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого - 10 лет лишения свободы. Никто вину не признает. На прошлой неделе прокурор попросил условные сроки для всех фигурантов дела. Приговор огласят 2 августа.Следствие полагает, что Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.
https://ria.ru/20210714/kalvi-1741285591.html
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россия, майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, происшествия
13:08 19.07.2021
 
В Кремле прокомментировали дело Калви

Пресс-секретарь Песков: отдельно взятое дело Калви не имеет глобального значения для инвестклимата

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отдельно взятое дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не может иметь глобального значения для инвестиционного климата в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Отдельно взятое дело не может иметь глобального (значения - ред.). Вы знаете, что главное - это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности. Это гораздо более важный процесс", - сказал Песков.
"То, что иностранный бизнес внимательно наблюдает за этим делом, да, нам это хорошо известно. Иностранные предприниматели, большой бизнес иностранный, они неоднократно до этого времени встречались с главой нашего государства и поднимали тему Калви. Каждый раз президент давал объяснение о невозможности вмешательства в судебные дела, никто в них вмешиваться не будет. Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать, и то, что ситуация разрешится", - добавил он.
Дело рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых семь человек, им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого - 10 лет лишения свободы. Никто вину не признает. На прошлой неделе прокурор попросил условные сроки для всех фигурантов дела. Приговор огласят 2 августа.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 18:52
Прокуратура считает вину инвестора Калви доказанной
Следствие полагает, что Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.
Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
12:03
Майкл Калви выступил в суде с последним словом
 
РоссияМайкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковПроисшествия
 
 
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