https://ria.ru/20210719/kalvi-1741841019.html

В Кремле прокомментировали дело Калви

В Кремле прокомментировали дело Калви - РИА Новости, 19.07.2021

В Кремле прокомментировали дело Калви

Отдельно взятое дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не может иметь глобального значения для инвестиционного климата в РФ, заявил журналистам... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:08

2021-07-19T13:08

2021-07-19T13:08

россия

майкл калви

дело bаring vostok

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отдельно взятое дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не может иметь глобального значения для инвестиционного климата в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."То, что иностранный бизнес внимательно наблюдает за этим делом, да, нам это хорошо известно. Иностранные предприниматели, большой бизнес иностранный, они неоднократно до этого времени встречались с главой нашего государства и поднимали тему Калви. Каждый раз президент давал объяснение о невозможности вмешательства в судебные дела, никто в них вмешиваться не будет. Будем надеяться на то, что решение суда не заставит себя ждать, и то, что ситуация разрешится", - добавил он.Дело рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых семь человек, им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которого - 10 лет лишения свободы. Никто вину не признает. На прошлой неделе прокурор попросил условные сроки для всех фигурантов дела. Приговор огласят 2 августа.Следствие полагает, что Калви, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, входившие в состав совета директоров банка "Восточный", убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено.

https://ria.ru/20210714/kalvi-1741285591.html

https://ria.ru/20210719/kalvi-1741824844.html

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россия, майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, происшествия