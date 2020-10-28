https://ria.ru/20201028/kalvi-1581873313.html

"Восточный" достиг соглашения по возмещению ущерба по делу Калви

Банк "Восточный" откажется от гражданского иска в рамках уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, получив от "Первого коллекторского бюро"... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:37

2020-10-28T09:37

2020-10-28T09:37

максим владимиров (baring vostok)

майкл калви

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Банк "Восточный" откажется от гражданского иска в рамках уголовного дела против основателя Baring Vostok <a href="http://ria.ru/person_maykl-kalvi/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Калви</a>, получив от "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка и ПКБ."Банк "Восточный" и НАО "Первое Коллекторское Бюро" достигли соглашения, в результате которого банк получит 2 545 670 584 (Два миллиарда пятьсот сорок пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля", - говорится в сообщении.Калви и другие фигуранты дела продолжают оставаться под домашним арестом: помимо американца Калви, это француз Филипп Дельпаль, а также россияне Иван Зюзин, Ваган Абгарян, <a href="http://ria.ru/person_maksim-vladimirov-baring-vostok/" target="_blank" data-auto="true">Максим Владимиров</a> и Алексей Кордичев.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".

https://ria.ru/20200623/1573367206.html

https://ria.ru/20190411/1552613044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим владимиров (baring vostok), майкл калви, следственный комитет россии (ск рф), происшествия