"Восточный" достиг соглашения по возмещению ущерба по делу Калви
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк "Восточный" откажется от гражданского иска в рамках уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, получив от "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка и ПКБ.
"Банк "Восточный" и НАО "Первое Коллекторское Бюро" достигли соглашения, в результате которого банк получит 2 545 670 584 (Два миллиарда пятьсот сорок пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля", - говорится в сообщении.
"После получения денежных средств банк планирует отказаться от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела № 11902007703000024, находящегося в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, в связи с урегулированием требований банка", - добавили в кредитной организации.
Калви и другие фигуранты дела продолжают оставаться под домашним арестом: помимо американца Калви, это француз Филипп Дельпаль, а также россияне Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
11 апреля 2019, 18:23Дело Майкла Калви
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".