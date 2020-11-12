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Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста
Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста
Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщил корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:27
2020-11-12T19:02
дело bаring vostok
майкл калви
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.Как пояснил председательствующий, суд пришел к выводу, что меру пресечения необходимо смягчить.Калви назначили "запрет определенных действий", ему нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00, общаться с обвиняемыми и свидетелями и посещать банк "Восточный".Суд отметил, что следствие по делу уже завершено, а фигуранты давно сидят под домашним арестом, не нарушают его условий и не мешают расследованию. Судья также учел данные о личности обвиняемых и их семейном положении.Он обратил внимание на состояние здоровья Калви, который недавно перенес операцию и для реабилитации нуждается в прогулках на свежем воздухе. В медицинских документах указано, что они нужны "для восполнения недостатка витамина D".Кроме того, Верховный суд снял арест с части имущества Калви и других фигурантов. В частности, с квартиры за 31 миллион рублей, которую жена Филиппа Дельпаля купила в кредит, чтобы ее мужа перевели из СИЗО под домашний арест, с квартиры родителей еще одного фигуранта, а также с двух мотоциклов другого обвиняемого."Каких-либо оснований полагать, что имущество приобретено в результате преступной деятельности или использовалось для нее, в ходатайстве не изложено", — отметил судья.Суд также указал, что следствие уже завершено, банк "Восточный" уже получил деньги, которые стали предметом спора, и планирует отказаться от иска.Ограничительные меры сохранены для изъятых при обысках денег, принадлежность которых "точно не установлена". Прокуратура отмечала, что эти деньги понадобятся на случай приговора в виде штрафа.Сам Калви после оглашения решения сообщил журналистам, что в ближайшее время намерен вернуться к работе. По его словам, "это позитивный шаг, но еще не окончательная победа".По делу проходят Калви, француз Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК России.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов вину не признает.В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей Первому коллекторскому бюро.
https://ria.ru/20200623/1573367206.html
https://ria.ru/20190708/1556321084.html
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дело bаring vostok, майкл калви, происшествия

Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста

17:27 12.11.2020 (обновлено: 19:02 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в махинациях, отвечает на вопросы журналиста после оглашения решения Верховного суда об его освобождении из-под домашнего ареста
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в махинациях, отвечает на вопросы журналиста после оглашения решения Верховного суда об его освобождении из-под домашнего ареста - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил председательствующий, суд пришел к выводу, что меру пресечения необходимо смягчить.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 14:56
Майкл Калви рассказал, что у него злокачественная опухоль бедра
Калви назначили "запрет определенных действий", ему нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00, общаться с обвиняемыми и свидетелями и посещать банк "Восточный".
Суд отметил, что следствие по делу уже завершено, а фигуранты давно сидят под домашним арестом, не нарушают его условий и не мешают расследованию. Судья также учел данные о личности обвиняемых и их семейном положении.
Он обратил внимание на состояние здоровья Калви, который недавно перенес операцию и для реабилитации нуждается в прогулках на свежем воздухе. В медицинских документах указано, что они нужны "для восполнения недостатка витамина D".
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
8 июля 2019, 17:01
Калви рассказал в суде о своих показаниях на 16 листах
Кроме того, Верховный суд снял арест с части имущества Калви и других фигурантов. В частности, с квартиры за 31 миллион рублей, которую жена Филиппа Дельпаля купила в кредит, чтобы ее мужа перевели из СИЗО под домашний арест, с квартиры родителей еще одного фигуранта, а также с двух мотоциклов другого обвиняемого.
"Каких-либо оснований полагать, что имущество приобретено в результате преступной деятельности или использовалось для нее, в ходатайстве не изложено", — отметил судья.
Суд также указал, что следствие уже завершено, банк "Восточный" уже получил деньги, которые стали предметом спора, и планирует отказаться от иска.
Ограничительные меры сохранены для изъятых при обысках денег, принадлежность которых "точно не установлена". Прокуратура отмечала, что эти деньги понадобятся на случай приговора в виде штрафа.
Сам Калви после оглашения решения сообщил журналистам, что в ближайшее время намерен вернуться к работе. По его словам, "это позитивный шаг, но еще не окончательная победа".
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Суд постановил выплатить Калви 46 млн руб из-за пожара в его квартире
По делу проходят Калви, француз Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК России.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов вину не признает.
В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей Первому коллекторскому бюро.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
8 апреля 2019, 15:44
Банкир рассказал, почему написал заявление на основателя Baring Vostok
 
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