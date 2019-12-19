Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка "Восточный"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
"Цакунов задержан, с большой вероятностью следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у Цакунова прошел обыск.
РИА Новости пока не располагает комментарием следствия.
Ранее были задержаны шесть фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы. Их обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Бизнесмены себя виновными не признают. В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Впоследствии Кордичев, признавший вину и давший показания на других фигурантов, а также Калви и Дельпаль были переведены под домашний арест.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.