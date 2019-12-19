Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка "Восточный"

Ранее были задержаны шесть фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы. Их обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Бизнесмены себя виновными не признают. В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Впоследствии Кордичев, признавший вину и давший показания на других фигурантов, а также Калви и Дельпаль были переведены под домашний арест.