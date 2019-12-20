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Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
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РИА Новости

Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест

19:43 20.12.2019 (обновлено: 19:52 20.12.2019)
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© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин Экс-директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов в Басманном районном суде Москвы
Экс-директор по инвестициям банка Восточный Александр Цакунов в Басманном районном суде Москвы
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Экс-директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов в Басманном районном суде Москвы
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства отказать. Избрать в отношении Цакунова Александра Сергеевича меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 января", - сообщила судья Евгения Николаева.
Цакунов подозревается в переводе денег банка на другие счета. Обвинение ему пока не предъявлено.
"Участники незаконно выводили имущество банка на зарегистрированные и возглавляемые подставными лицами фирмы, а затем выводили на другие счета", - заявил следователь.
Потерпевший по делу о хищениях в Baring Vostok Шерзод Юсупов поддержал ходатайство следствия (на заседании присутствовал его представитель), прокуратура возражала. Защита указала, что нет оснований для заключения под стражу, а также напомнила, что в материалах дела имеется экспертная оценка акций компании International Financial Technology Group, согласно которой они оценены в 256 миллионов рублей, а не в 600 тысяч, на которые ссылается следствие.
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"Экспертиза имеется в материалах дела, что на момент сделки акции стоили 256 миллионов рублей, мы против заключения под стражу, прошу избрать меру пресечения в виде залога от 5 до 15 миллионов рублей, средства поступят на счет в первый же рабочий день", - заявил адвокат.
Сторона защиты приобщила к материалам справку о цене акций на момент возбуждения уголовного дела, характеристику личности, а также документ от уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова о том, чтобы Цакунова не заключали под стражу. В настоящий момент Цакунов работает руководителем одной из дирекций банка "Открытие".
Ранее были задержаны шесть фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы. Их обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Бизнесмены себя виновными не признают. В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Впоследствии Кордичев, признавший вину и давший показания на других фигурантов, а также Калви и Дельпаль были переведены под домашний арест.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokБорис ТитовБасманный суд г. МосквыРоссияПроисшествия
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