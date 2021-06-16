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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/kalvi-1737309994.html
Байден призвал отпустить Калви
Байден призвал отпустить Калви - РИА Новости, 16.06.2021
Байден призвал отпустить Калви
Президент США Джо Байден заявил, что призвал Россию отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:37
2021-06-16T21:38
россия
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
саммит путина и байдена
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что призвал Россию отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей."Отпустите его", - сказал Байден на пресс-конференции, упомянув, что поднял вопрос по делу Калви во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Помимо этого, Путин и Байден обсудили ситуацию вокруг Тревора Рида и Пола Уилана."Я поднял вопрос о двух ошибочно заключенных американских гражданах - Поле Уилане и Треворе Риде", - сказал Байден на пресс-конференции после саммита России и США в Женеве.Рид был осужден в России на 9 лет колонии за драку с полицейскими. Уилан был осужден российским судом на 16 лет колонии по делу о шпионаже, фабула дела публично не раскрывалась.В начале июня Мещанский суд Москвы еще на три месяца продлил основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви запрет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать банк "Восточный".Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
https://ria.ru/20210303/kalvi-1599773632.html
https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html
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россия, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире, майкл калви
Байден призвал отпустить Калви
20:37 16.06.2021 (обновлено: 21:38 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Байден сообщил, что призвал освободить Калви

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что призвал Россию отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей.
"Отпустите его", - сказал Байден на пресс-конференции, упомянув, что поднял вопрос по делу Калви во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Калви уверен, что суд его оправдает
Помимо этого, Путин и Байден обсудили ситуацию вокруг Тревора Рида и Пола Уилана.
"Я поднял вопрос о двух ошибочно заключенных американских гражданах - Поле Уилане и Треворе Риде", - сказал Байден на пресс-конференции после саммита России и США в Женеве.
Рид был осужден в России на 9 лет колонии за драку с полицейскими. Уилан был осужден российским судом на 16 лет колонии по делу о шпионаже, фабула дела публично не раскрывалась.
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В начале июня Мещанский суд Москвы еще на три месяца продлил основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви запрет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать банк "Восточный".
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате средств банка Восточный, выходит из здания Мещанского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 16:48
Калви рассказал историю кредитов, которые обвинение считает растратой
Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)Джо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ миреМайкл Калви
 
 
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