https://ria.ru/20210616/kalvi-1737309994.html

Байден призвал отпустить Калви

Байден призвал отпустить Калви - РИА Новости, 16.06.2021

Байден призвал отпустить Калви

Президент США Джо Байден заявил, что призвал Россию отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:37

2021-06-16T20:37

2021-06-16T21:38

россия

дело bаring vostok

следственный комитет россии (ск рф)

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сша

в мире

саммит путина и байдена

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что призвал Россию отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей."Отпустите его", - сказал Байден на пресс-конференции, упомянув, что поднял вопрос по делу Калви во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Помимо этого, Путин и Байден обсудили ситуацию вокруг Тревора Рида и Пола Уилана."Я поднял вопрос о двух ошибочно заключенных американских гражданах - Поле Уилане и Треворе Риде", - сказал Байден на пресс-конференции после саммита России и США в Женеве.Рид был осужден в России на 9 лет колонии за драку с полицейскими. Уилан был осужден российским судом на 16 лет колонии по делу о шпионаже, фабула дела публично не раскрывалась.В начале июня Мещанский суд Москвы еще на три месяца продлил основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви запрет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать банк "Восточный".Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела вину не признает.

https://ria.ru/20210303/kalvi-1599773632.html

https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html

https://ria.ru/20210217/kalvi-1597878044.html

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