Байден призвал отпустить Калви
20:37 16.06.2021 (обновлено: 21:38 16.06.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей
Байден сообщил, что призвал освободить Калви
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что призвал Россию отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей.
"Отпустите его", - сказал Байден на пресс-конференции, упомянув, что поднял вопрос по делу Калви во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Помимо этого, Путин и Байден обсудили ситуацию вокруг Тревора Рида и Пола Уилана.
"Я поднял вопрос о двух ошибочно заключенных американских гражданах - Поле Уилане и Треворе Риде", - сказал Байден на пресс-конференции после саммита России и США в Женеве.
Рид был осужден в России на 9 лет колонии за драку с полицейскими. Уилан был осужден российским судом на 16 лет колонии по делу о шпионаже, фабула дела публично не раскрывалась.
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В начале июня Мещанский суд Москвы еще на три месяца продлил основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви запрет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать банк "Восточный".
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.
Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела вину не признает.