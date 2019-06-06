Греф назвал Калви одним из самых прозрачных инвесторов в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф позитивно относится к основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, считает его одним из самых прозрачных инвесторов в российскую экономику.
"Я очень позитивно отношусь к Майклу, я его знаю много лет, и к его компании. Это один из старейших и наиболее продвинутых и прозрачных инвесторов в российскую экономику. Я знаю его, я знаю ряд его сотрудников - это очень эффективные, порядочные люди. На мой взгляд, это все недоразумение, которое должно так или иначе разрешиться. Если бы это разрешилось к форуму, это было бы вообще очень здорово", - сказал Греф в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.
В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно зарегистрирован как участник. В четверг адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил РИА Новости, что следствие все еще не ответило на просьбу отпустить его подзащитного на форум.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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