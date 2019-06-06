Греф назвал Калви одним из самых прозрачных инвесторов в России

"Я очень позитивно отношусь к Майклу, я его знаю много лет, и к его компании. Это один из старейших и наиболее продвинутых и прозрачных инвесторов в российскую экономику. Я знаю его, я знаю ряд его сотрудников - это очень эффективные, порядочные люди. На мой взгляд, это все недоразумение, которое должно так или иначе разрешиться. Если бы это разрешилось к форуму, это было бы вообще очень здорово", - сказал Греф в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.