Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T19:58Z
https://ria.ru/20190606/1555344521.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155262/98/1552629883_0:133:3102:1877_1036x0_80_0_0_7e334f88b9565a43a11ca384d0fc9d06.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Греф назвал Калви одним из самых прозрачных инвесторов в России

Вчера, 19:58
592
© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф позитивно относится к основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, считает его одним из самых прозрачных инвесторов в российскую экономику.
"Я очень позитивно отношусь к Майклу, я его знаю много лет, и к его компании. Это один из старейших и наиболее продвинутых и прозрачных инвесторов в российскую экономику. Я знаю его, я знаю ряд его сотрудников - это очень эффективные, порядочные люди. На мой взгляд, это все недоразумение, которое должно так или иначе разрешиться. Если бы это разрешилось к форуму, это было бы вообще очень здорово", - сказал Греф в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы
Вчера, 09:26
Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.
В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно зарегистрирован как участник. В четверг адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил РИА Новости, что следствие все еще не ответило на просьбу отпустить его подзащитного на форум.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
3 июня, 11:45
Песков назвал Калви благонадежным бизнесменом
2000315
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Майкл КалвиДело Bаring VostokГерман ГрефЭкономика
Рекомендуем
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на пленарной сессии Сбербанка Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди в рамках ПМЭФ-2019
Греф заявил, что запрет на операции с госдолгом России вполне возможен
РИА
Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Козак не видит оснований продлевать соглашения с нефтяниками по топливу
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Пентагон заявил о "неприемлемых для США рисках" из-за покупки Турцией С-400
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин поддержал создание центра искусственного интеллекта РФПИ
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
В администрации Зеленского заявили о политической безответственности Рады
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак выступает на церемонии открытия Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в рамках ПМЭФ-2019
Козак назвал загрязнение нефти в "Дружбе" результатом преступной халатности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Петербургского международного экономического форума
Путин: Россия приветствует участие иностранного капитала в нацпроектах
Министр национальной экономики Палестины Халид Осейли во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
Палестина откажется от любых связанных со "сделкой века" инвестиций
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества на полях Петербургского международного экономического форума
Путин оценил условия для работы инвесторов в России
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
Владимир Чижов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова призвала мировое сообщество отстоять суверенитет Венесуэлы
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала возвращение Кучмы в контактную группу по Украине
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Спецпредставитель президента назвал превентивные киберудары недопустимыми
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
Аксенов рассказал, как относится к отказу Запада признать статус Крыма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о подписании соглашения по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
Лента новостейМолния