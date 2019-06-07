Чубайс считает, что в "деле Калви" наметился позитивный поворот

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви начала разворачиваться в позитивную сторону.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

"Я был среди тех, кто внес официальное поручительство за Майкла Калви. Знаю его как одного из самых авторитетных людей в своей отрасли. И человек, который привел в Россию миллиарды долларов, получил такую итоговую оценку. Самое правильное слово прозвучало здесь на форуме из уст Андрея Макарова и Олега Тинькова. Самое короткое и точное слово: "Позор!" - это абсолютно в яблочко, других слов можно не говорить", - сказал Чубайс в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, что касается возможности появления Калви на форуме – это совсем другая позиция. "Представить себе, что Майкл пришел сюда под конвоем ФСИН, - это был бы двойной позор", - отметил Чубайс.

"То, что в Кремле назвали Калви благонадежным бизнесменом, - это хороший сигнал, который нашей реальной политической системе дорогого стоит. Но если не придираться к словам и посмотреть на тренд, мне кажется, что российские официальные власти осознали, что масштаб ущерба от этого дела таков, что не сопоставим ни с чем. По-моему, все-таки ситуация разворачивается в позитивную сторону. Чему я лично очень рад", - заключил глава "Роснано".

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в пятницу, заявил, что рассчитывает на прозрачность и понятность дела Калви и принятие справедливых законных решений.