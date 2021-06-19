https://ria.ru/20210619/lavrov-1737706489.html

Биография Сергея Лаврова

Биография Сергея Лаврова - РИА Новости, 19.06.2021

Биография Сергея Лаврова

Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде партии "Единая Россия" назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова кандидатом в "пятерку" лидеров... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:29

2021-06-19T16:29

2021-06-19T16:29

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

справки

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу на съезде партии "Единая Россия" назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова кандидатом в "пятерку" лидеров избирательного списка ЕР.Ниже приводится биографическая справка.Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР.Начал свою деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке.В 1976-1981 годах работал в Управлении международных экономических организаций МИД СССР.В 1981-1988 годах – первый секретарь, советник и старший советник в постоянном представительстве СССР при ООН.В 1988-1990 годах – заместитель начальника Управления международных экономических отношений МИД СССР.В 1990-1992 годах – начальник Управления международных организаций, директор Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России.В 1992-1994 годах – заместитель министра иностранных дел РФ.В 1994-2004 годах – постоянный представитель Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.9 марта 2004 года Сергей Лавров был назначен министром иностранных дел РФ.Переназначался на этот пост в мае 2004 года, сентябре 2007 года, в мае 2008 года, в мае 2012 года, в мае 2018 года.С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра иностранных дел Российской Федерации.21 января 2020 года Лавров вновь назначен министром иностранных дел РФ.Сергей Лавров руководит МИДом дольше всех в истории современной России и является одним из долгожителей правительства в целом.Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла РФ. Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2004).Владеет английским, французским и сингальским языками.Сергей Лавров имеет звание Героя Труда Российской Федерации (2020).Награжден орденом Почета (1996), является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" - в 1998 году он был удостоен IV степени ордена, в 2005 году - III степени, в 2010 году - II степени и 2015 году - I степени.Награжден орденом преподобного Сергия Радонежского I степени Русской православной церкви (2015).Удостоен наград иностранных государств.Сергей Лавров увлекается поэзией, написал гимн МГИМО.Среди его увлечений также гребной слалом. Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.Лавров – активный игрок в футбол, а также его постоянный зритель: глава российского МИД – болельщик "Спартака".Является председателем Попечительского совета Федерации гребного слалома России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), справки