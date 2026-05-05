"Отправим к черту". В ФРГ набросились на Мерца из-за решения по Украине - РИА Новости, 05.05.2026
21:11 05.05.2026
"Отправим к черту". В ФРГ набросились на Мерца из-за решения по Украине

Дагделен: Мерца пора отправить в отставку из-за решений по Украине и Израилю

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по внешней политике от партии BSW Севим Дагделен призвала отправить канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отставку.
  • По мнению Дагделен, Мерц допустил рекордные долги ради наращивания вооружений и оказывает давление на менее обеспеченных граждан.
  • Эксперт раскритиковала Мерца за поддержку Израиля и слабую социальную политику.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Канцлера ФРГ Фридриха Мерца необходимо отправить в отставку из-за его решений по Украине и социальной политике, заявила эксперт по внешней политике от партии BSW (ранее известной как "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость") Севим Дагделен.
"Прошел год с тех пор, как Мерц занял пост канцлера. Его "достижения" к настоящему моменту: рекордные долги ради наращивания вооружений и давление на тех, кто находится ниже. Нам предлагают больше работать и больше платить, чтобы "Мерц из BlackRock" мог распределять миллиарды в пользу оборонных концернов вроде Rheinmetall и украинских олигархов", — написала она в соцсети X.
Эксперт также раскритиковала канцлера за поддержку Израиля и слабую социальную политику.
"Самое время отправить этого самого непопулярного главу правительства в мире к черту", — заключила она.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В российском МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
