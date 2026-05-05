Константинов назвал причину паузы в переговорах по Украине - РИА Новости, 05.05.2026
08:16 05.05.2026 (обновлено: 08:20 05.05.2026)
Константинов назвал причину паузы в переговорах по Украине

  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта поставлен на паузу, так как Западу не нужны переговоры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Процесс мирного урегулирования украинского конфликта поставлен на паузу, так как Западу не нужны переговоры, такое мнение в комментарии РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Западу не нужны переговоры, поэтому и возникла пауза. Линию поведения киевского режима определяют далеко за пределами Украины на Туманном Альбионе. Именно там формируются все их планы", - сказал Константинов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир КонстантиновСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
