Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что попытки западных стран нанести России поражение могут привести Европу к катастрофе.
- США сняли санкции с России, чтобы увеличить поставки российской нефти на мировые рынки, что улучшило экономическое положение России и ее позиции в конфликте на Украине.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Попытки западных стран нанести России поражение могут привести Европу к катастрофе, предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, <…> стремление европейцев победить Россию, <…> это рецепт катастрофы. Но, похоже, они идут по этому пути", — подчеркнул эксперт.
"На украинский конфликт серьезно влияет происходящее в Персидском заливе. <…> Во-первых, США пришлось снять санкции с России, чтобы увеличить поставки российской нефти на мировые рынки. Это улучшило экономическое положение России и ее позиции в конфликте на Украине. Более того, теперь совершенно очевидно, что США будут поставлять Украине гораздо меньше оружия, чем поставляли до сих пор, поскольку израсходовали значительную часть своих запасов в войне с Ираном", — отметил Миршаймер.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
