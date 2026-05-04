22:06 04.05.2026
СМИ: в США считают, что Украина не продержится и двух дней без помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские чиновники считают, что Украина не продержится и двух дней без внешней международной помощи, сообщили СМИ.
  • Чиновники администрации Трампа посылают едва ли воодушевляющие сигналы для Украины, а по поводу дальнейших пакетов помощи нет большой уверенности.
  • Украина и ее партнеры в Европе и ждут, как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на военную помощь США, и особенно на поставки ракет для систем ПВО Patriot.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американские чиновники считают, что Украина не продержится и двух дней без внешней международной помощи, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного дипломата из страны, участвующей в инициативе PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Украины.
"Когда я разговариваю с американскими чиновниками, они видят Украину как страну, которая не сможет выжить один или два дня без международной поддержки", - заявил изданию дипломат.
Как пишет журнал, некоторые в администрации США, "возможно, не рассчитывают на устойчивость Украины", при этом без Вашингтона у Киева "ограничены варианты". Foreign Policy также отмечает, что Украина и ее партнеры в Европе "затаивают дыхание и ждут" узнать, как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на военную помощь США, и особенно на поставки ракет для систем ПВО Patriot.
Ранее Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
