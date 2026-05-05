Лавров и Рубио обсудили отношения России и США

- Лавров и Рубио обсудили международную повестку, отношения Москвы и Вашингтона и график двусторонних контактов.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона.
"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов", — говорится в заявлении.
Беседа была конструктивной и носила деловой характер.
По данным представителя Госдепа Томми Пиготта, темами беседы также оказались Иран и конфликт на Украине.
На прошлой неделе Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер проинформировал его о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.
