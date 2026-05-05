02:03 05.05.2026
Украина ведет боевые действия благодаря оружию из США, заявил Трамп

Трамп: Украина ведет боевые действия благодаря оружию, которое США продают НАТО

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может продолжать боевые действия благодаря оружию, проданному США НАТО.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
  • В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Украина в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое США продают НАТО на деньги европейцев.
"Мы продаем его (оружие - ред.) НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы - ред.) имеют возможность сражаться, потому что - независимо от того, великолепна ли техника или не совсем - они имеют возможность воевать", - сказал американский лидер в интервью изданию Salem News, комментируя продажи оружия из США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп признал, что Киев продолжает терять территории
