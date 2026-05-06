В США рассказали о разговоре Лаврова с Рубио

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио прошел по запросу российского министра, обсуждались конфликт на Украине, двусторонние отношения и Иран, заявил представитель госдепа Томми Пиготт.

Ранее о соответствующем разговоре сообщали в российском МИД. Там отмечали, что главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер.